Vídeo del desembarco de un pasajero español del MV Hondius en Tenerife

Eran las 06:30 h de esta madrugada, cuando el barco MV Hondius fondeaba en el puerto de Granadilla Tenerife. Tres horas más tarde, el quipo de Sanidad Exterior subía al buque para realizar la evaluación inicial de los pasajeros, resultando todos asintomáticos.

Los primeros en abandonar el barco han sido los 14 españoles que viajaban a bordo. Antes de salir, han recibido mascarillas FFP2, trajes EPI y gorros de protección como medida preventiva. El desembarque se ha realizado en pequeñas lanchas, con grupos reducidos de cinco personas. En el vídeo grabado por uno de los pasajeros españoles se puede apreciar cómo desde cubierta, el resto de viajeros observaba la operación y despedía a los españoles con la mano.

Una vez en tierra, varios autobuses de la UME han trasladado a los pasajeros hasta el Aeropuerto de Tenerife Sur, donde un avión les esperaba para poner rumbo a la base aérea de Torrejón de Ardoz.

El pasajero ja grabado parte del operativo con su teléfono móvil desde el interior del barco. En las imágenes se aprecia el silencio con el que se ha desarrollado el desembarque, y la expectación entre quienes todavía permanecían a bordo a la espera de ser evacuados más tarde.

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