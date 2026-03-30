Muere el exministro de Exteriores socialista Carlos Westendorp a los 89 años

El ex ministro de Asuntos Exteriores que ostentó el cargo bajo el mando de Felipe González, embajador en Washington y también ante la ONU Carlos Westendorp, ha muerto este lunes a los 89 años. Según ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en las redes sociales, fue una "figura clave de la política exterior y servidor público ejemplar". Su compromiso con el proyecto europeo, el diálogo y la paz "representa los mejores valores de nuestra diplomacia. Mi pésame a sus seres queridos", añade Albares.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabajó en 1997 y 1998 en el gabinete de Westendorp, cuando este ejercía el cargo de Alto Representante de la ONU para Bosnia-Herzegovina tras los Acuerdos de paz de Dayton. Ese vínculo desembocó en el inicio de la carrera del actual presidente del Gobierno, quien reconoce a Westendorp como su "maestro" en política exterior. "Hoy despedimos a Carlos Westendorp, un servidor público ejemplar y europeísta convencido. Fue para mí un maestro y una fuente de inspiración constante. Defensor de la paz y la legalidad internacional por encima de la fuerza", ha recordado así Pedro Sánchez a Westendorp en la red social X. "Te echaremos de menos, amigo", concluye.

Licenciado en Derecho y diplomático de carrera, Westendorp se unió al equipo negociador para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y tras su adhesión fue nombrado embajador permanente ante lo que es hoy la Unión Europea. Además, reemplazó a Javier Solana como ministro de Asuntos Exteriores en 1995 por un breve periodo de tiempo, hasta que el PP venció las elecciones y ocupó la cartera Abel Matutes.

Su legado tras la guerra en Yugoslavia

Una de las tareas más relevantes de su carrera fue la de ejercer como mediador internacional en la guerra de la antigua Yugoslavia o Alto Representante de la Comunidad Internacional para Bosnia al sustituir en 1997 al exprimer ministro sueco Carl Bild. Debido a la ausencia de un acuerdo entre las tres etnias de Bosnia (musulmanes, croatas y serbios), Westendorp aprobó por la vía de urgencia la ley de Ciudadanía bosnia, la Ley de Aduanas y la creación de una Comisión independiente para la futura bandera, el escudo común y las matrículas de los vehículos.

Westendorp fue también eurodiputado socialista entre los años 1999 y 2003, y diputado de la Asamblea de Madrid en el 2003. Retomó su carrera diplomática en 2004 al ser nombrado embajador de España en Washington y permaneció en el cargo cuatro años. Después, fue secretario general del Club de Madrid, una organización independiente y sin ánimo de lucro que cuenta con exjefes de Estado y de Gobierno de países democráticos y que trabaja para fortalecer el liderazgo democrático a nivel internacional.

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