Ismael, uno de los migrantes que se ha quedado fuera del campamento del puerto: "Si no tienes número, no entras"

El campamento de la playa de Benitez ha sido desalojado esta madrugada para trasladar a los migrantes al nuevo campamento, ubicado en la zona del puerto de Ceuta. Al igual que el de la playa del Trampolín, pero no en su totalidad. Sin embargo, el caos se ha apoderado de la ciudad autónoma por unas horas, cuando miles de migrantes han echado a correr por las calles de Ceuta.

Además, los agentes de la Policía Nacional han tenido que contener una avalancha de personas que trataba de avanzar hacia el nuevo asentamiento. Y, aunque muchos migrantes se han saltado el cordon policial, los incidentes han sido menores.

El campamento temporal tiene una capacidad para albergar a unos 1.7000 migrantes, aunque no será suficiente para acoger a todas las personas procedentes, en su mayoría, de Marruecos. Es el caso de Ismael, un migrante que permanece en la playa del Trampolín y que le han denegado la entrada al campamento: "La Policía no me deja".

El migrante, procedente del municipio marroquí de Castillejos, explica que ha intentado salir de la playa para dirigirse al recinto portuario, pero los agentes le han frenado: "Si no tienes número, no entras". Ismael cuenta que, antes de la avalancha para ir al puerto, se han entregado los números para acceder al nuevo campamento, aunque desconoce quien fue.

Mientras tanto, en la playa del Trampolín la situación no ha cambiado, con las viviendas y mercados improvisados continuando con su actividad.

Más de 10.000 inmigrantes en Ceuta

La operación del traslado ha contado con el despliegue de 170 agentes de la Policía Nacional y otros 70 efectivos de la Guardia Civil. Este nuevo asentamiento temporal dispone de unas 1.700 plazas, una capacidad inferior a las más de que permanecen en los dos asentamientos.

Ahora, el Gobierno central ha calculado que hay 10.000 inmigrantes de manera irregular, de los cuales 6.000 están alojados en alguno de los recursos levantados por la administración y entre 3.000 y 4.000 estarían en las calles, montes y playas de Ceuta.