Un niño de 3 años cae por un balcón en Valencia y su madre se precipita al vacío al tratar de cogerlo

Un niño de 3 años ha resultado herido al caer desde el balcón de un primer piso en Canals, Valencia. Además, su madre, que se precipitó al intentar cogerlo, también ha resultada herida.

El menor sufre politraumatismo y está ingresado en el Hospital de la Fe, mientras que su progenitora, de 27 años, se ha fracturado los tobillos.

Los hechos han ocurrió en la calle Germanies de Canals, sobre las 15 horas de la tarde, cuando se ha caído por el balcón tras subirse a un mueble que había junto a la ventana.

La madre ha intentado retener al menor, pero no lo ha logrado y también ha caído al vacío.

Un equipo médico del SAMU ha atendido al menor en el lugar de los hechos para posteriormente trasladarlo a la Fe en un helicóptero medicalizado.

Su progenitora también fue trasladada al hospital, pero en este caso al Lluís Alcanyís de Xàtiva. Se investiga el siniestro como un accidente. La familia se había mudado hace un mes a este piso.