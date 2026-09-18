Un preso mata a su compañero de celda en la cárcel de Quatre Camins en Barcelona

Un preso de la cárcel barcelonesa de Quatre Camins, situada en La Roca del Vallès, ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra tras matar presuntamente a su compañero de celda durante la noche del jueves.

Según ha informado el Departamento de Justicia, la víctima falleció después de sufrir una agresión sin arma blanca. La policía catalana ha abierto una investigación para aclarar cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades.

Fuentes sindicales de prisiones han explicado a EFE que el incidente tuvo lugar en el módulo 5 del centro penitenciario, destinado a internos sancionados. En esta zona, las celdas son compartidas por dos presos.

Además, durante la tarde del jueves, el presunto agresor había sido trasladado al módulo 5 desde el módulo 3, donde cumplía condena. El cambio se produjo después de que, supuestamente, agrediera a otro interno durante una pelea.

Una camiseta

Según las fuentes mencionadas, el detenido habría atacado a su compañero de celda con una camiseta y le habría propinado varios golpes. La información ha sido confirmada también por fuentes próximas a los servicios penitenciarios.

Tras su detención, el interno ha sido trasladado a otra prisión. El Departamento de Justicia ha señalado que los dos presos "no tenían antecedentes de incompatibilidad".

Los profesionales de Quatre Camins han activado los protocolos de actuación inmediatamente después de la agresión. Los servicios médicos atendieron a los internos y se avisó a los servicios de emergencias y a la autoridad judicial.

Los Mossos d'Esqueadra han iniciado una investigación que, junto con la autopsia, deberán determinar las causas exactas de la muerte y aclarar las circunstancias del suceso. Por su parte, la dirección de la prisión también se ha puesto en contacto con los familiares de la víctima, a quienes está ofreciendo el apoyo previsto en estos casos.