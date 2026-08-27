Al menos dos muertos y una docena de heridos en un atropello mortal en la ciudad francesa de Caen

Al menos dos personas han muerto y una docena han resultado heridas en un atropello registrado en la ciudad francesa de Caen. Ya con la noche caída, un conductor arrolló a un grupo de personas que esperaban el autobús, cerca de la estación de tren.

Entre los heridos el último parte indica que cuatro de ellos están graves. Según las primeras informaciones, un vehículo de color negro embistió a varias personas que se encontraron en la zona. La policía acordonó el lugar mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas. El conductor huyó del lugar, pero poco después fue detenido en una localidad situada a 15 kilómetros, en Ouistreham.

Aristide Olivier informaba en sus redes sociales del sucesos. "El miércoles 26 de agosto, aproximadamente a las 22.15 horas, un conductor atropelló a un grupo de personas reunidas cerca de la parada del tranvía en la Place de la Gare"

Todas las líneas de investigación están abiertas y todavía no hay una versión oficial de cuál sería la motivación que llevó a este joven a atropellar a las personas aunque BFMTV apunta que el incidente podría haber estado precedido por una discusión en un bar tras la cual uno de los implicados habría subido a un vehículo con el que se estrelló contra una parada de autobús.

El sospechoso es un varón que tiene 26 años y cuyo país de nacimiento es Rusia. Sobre él, el regidor ha informado de que "gracias a la rápida actuación de la Policía y al uso de las cámaras de seguridad, el sospechoso ha sido rápidamente detenido y puesto bajo custodia". Además añade: "No figuraba en los registros de inteligencia, pero sí en los de la Policía por infracciones de tráfico".

La Fiscalía ha abierto una investigación por homicidio y agresión con arma blanca.

Según fuentes policiales habrían manifestado a Le Figaro los atropellados serían mayoritariamente extranjeros, entre ellos afganos, egipcios y bangladesíes. Según este periódico el sospechoso sería Ibrahim I.

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