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Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en una playa en Tarragona

El incidente ha tenido lugar en una zona rocosa donde habrían estado saltando al agua.

Playa de la Arrabassada, Tarragona

Playa de la Arrabassada, Tarragona Mercè Montalbán

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Este viernes un menor ha muerto y otros dos se encuentran en estado crítico tras ser rescatados en la playa de l'Arrabassada de Tarragona. Un grupo de jóvenes ha saltado desde una zona rocosa y tenían problemas al salir del agua. Según ha informado los equipos de emergencia de la Generalitat, tres de ellos han tenido que ser rescatados y atendidos por el SEM, mientras que los otros tres han salido por su propio pie.

Según ha informado Protección Civil el suceso ha tenido lugar en torno a las 15:30 horas. Hasta la playa tarraconense se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra, de la Cruz Roja, de Salvamento Marítimo y del Sistema de Emergencias Médicas.

Los sanitarios han traslado al hospital Joan XXII de Tarragona a los dos menores en estado crítico. Por otro lado, los Bombers de la Generalitat han activado cinco dotaciones "supervisando las rocas de la playa" y prestando apoyo en las tareas de rescate y atención sanitaria, han señalado en 'X'.

Mientras que el SEM a activado seis ambulancias y un helicóptero medicalizado para hacer la asistencia sanitaria. Además de activar el equipo de apoyo psicológico.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su consternación por el accidente en la playa de Tarragona que se ha cobrado la vida de un menor y manda un "abrazo y todo el apoyo a la familia y amigos en estos momentos tan difíciles".

Asimismo desea una pronta recuperación a los dos jóvenes críticos que en estos momentos se encuentran hospitalizados y agradece la rápida actuación de los efectivos que han prestado ayuda en el incidente de este viernes.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, también ha trasladado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima a través de Instagram: "Lamento profundamente la trágica muerte de un menor en la zona de las rocas de l'Arrabassada y deseo una rápida recuperación a las dos personas que han resultado heridas y continúan hospitalizas".

Este artículo es una noticia de última hora sobre la muerte de un menor en una playa de Tarragona y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad EN nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram.

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