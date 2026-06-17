Muere un niño de tres años ahogado en una piscina en Periana, Málaga

Un menor de tres años ha fallecido ahogado este miércoles tras caerse en la piscina de un cortijo en la localidad malagueña de Periana. Los hechos ocurrieron sobre las 8:30 de la mañana y ha sido un particular el que ha alertado al 112 Emergencias Andalucía.

Inmediatamente se dio el aviso a la Policía Local, Guardia Civil y sanitarios del 061 que tras desplazarse al lugar de los hechos, no han podido hacer nada con el menor. La víctima estaba de turismo con su familia y eran extranjeros. Desde el Consistorio se han pronunciado y han señalado que "hoy es un día profundamente triste para nuestro pueblo".

Lamentan la pérdida del niño

"No hay palabras capaces de aliviar un dolor tan inmenso, pero sí queremos hacerles llegar todo nuestro cariño, apoyo y cercanía en estos momentos tan difíciles", han dicho a EFE las fuentes municipales. "Periana entera comparte vuestra tristeza y os acompaña en el sentimiento ante una pérdida tan dolorosa e injusta", ha escrito el Ayuntamiento en redes sociales.

La Guardia Civil investiga ya el suceso, aunque las primeras pesquisas apuntan a que se trataría de una muerte accidental. Tras la llegada de la autoridad judicial para el levantamiento del cadáver, este será traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga para practicarle la autopsia que determinará las causas exactas del fallecimiento.

Tercer muerte por ahogamiento

Se trata de la tercera muerte por ahogamiento en la provincia de Málaga en apenas una semana. El caso anterior tuvo lugar el pasado 12 de junio, con una doble tragedia en la costa malagueña. Dos ancianos fueron encontrados muertos en una playa de Torrox. El hombre tenía 80 y años y, la mujer, 75.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía recibió un aviso que alertaba de dos bañistas habían fallecido en la playa de Los Lindes, en Torrox. Todo apuntaba entonces a que murieron ahogados en consecuencia del viento y oleaje que ha influido en el estado del mar.

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