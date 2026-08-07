Interrumpida la circulación de las líneas RL3 y RL4 entre Manresa y Lleida tras el atropello de una persona

La circulación ferroviaria de las líneas RL3 y RL4 de Rodalíes ha quedado suspendida este viernes entre Manresa y Lleida-Pirineus, como consecuencia del atropello de una persona en las inmediaciones de la estación de Bell-lloc d'Urgell, en la provincia de Lleida.

Según ha informado Rodalíes a través de sus canales oficiales, el incidente ha obligado a detener el tráfico ferroviario en este tramo mientras los servicios de emergencia y los equipos ferroviarios trabajan en la zona. Como medida para minimizar los retrasos en los viajeros, se está organizando un servicio alternativo de transporte por carretera que permitirá cubrir el recorrido afectado hasta que pueda restablecerse la circulación de los trenes.

Por su parte, Adif ha explicado que el atropello ha tenido lugar en un punto de paso "no autorizado", por lo que recuerda la importancia de cruzar las vías únicamente por los lugares habilitados, y respetar las medidas de seguridad establecidas para evitar este tipo de accidentes.

La incidencia está provocando importantes alteraciones en el servicio ferroviario, y se recomienda a los usuarios consultar el estado de la circulación antes de iniciar su viaje, ya que podrían producirse retrasos y modificaciones en los horarios mientras continúan las labores para normalizar la situación.

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Esta misma semana ocurría otro atropello de una persona entre Cunit y Sant Vicenç de Calders, en Tarragona, afectando a los trenes de la línea R2 Sud de Rodalies y a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17. Según informaba Adif, el accidente tenía lugar en otro punto "no autorizado" de paso de las vías.