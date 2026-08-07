Noticias de hoy, viernes 7 de agosto de 2026

La crisis migratoria, las manifestaciones en Argentina o el precio de la gasolina, entre las noticias más destacadas de este viernes 7 de agosto.

Crisis migratoria

Felipe VI ha trasladado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, su intención de visitar la ciudad autónoma tras la crisis migratoria desencadenada hace una semana. El anuncio se produjo durante la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de Marivent, en Palma, un encuentro centrado en la situación que atraviesa Ceuta y que podría desembocar en un viaje histórico, ya que el actual monarca nunca ha visitado oficialmente Ceuta ni Melilla desde su proclamación.

El encuentro, que se prolongó durante cerca de una hora y cuarto, sirvió para analizar la evolución de la emergencia y el estado de la ciudad. Al término de la reunión, Vivas aseguró que Felipe VI mantiene su compromiso de desplazarse a Ceuta, aunque sin concretar una fecha.

Manifestaciones Argentina

Duros enfrentamientos entre policía y manifestantes en Buenos Aires, Argentina. En la capital argentina se han vivido momentos de mucha tensión por los enfrentamientos policiales. La policía disparó balas de goma, gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes, quienes arrojaron objetos a las fuerzas de seguridad. Ha habido 12 detenidos y al menos 5 heridos. Los manifestantes protestaban frente al Congreso de Buenos Aires, por el anteproyecto de ley de porpiedad privada.

Precio de la gasolina

Repostar vuelve a ser más caro para miles de conductores. En muchas estaciones de servicio, el litro de diésel se acerca ya a los dos euros, mientras la gasolina ronda los 1,80 euros. A este incremento se suma la reducción de la ayuda al combustible, que ha pasado de 15 céntimos por litro durante julio a 10 céntimos en agosto.

Con estos precios, llenar un depósito puede alcanzar los 80 euros. En apenas un mes, la gasolina ha aumentado cerca de un 12 % y el diésel un 22 %, lo que incrementa la preocupación ante la llegada de septiembre. Los conductores comparan precios entre gasolineras para intentar ahorrar, ya que la diferencia entre unas estaciones y otras puede superar los 10 euros por repostaje.

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