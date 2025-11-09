Detenidos tras olvidar en la nevera de un apartamento turístico drogas vinculadas al 'chemsex' y más de mil euros en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos hombres el pasado 5 de noviembre como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los agentes encendieron las alarmas después de que uno de los detenidos olvidara un paquete de estupefacientes en la nevera de un apartamento turístico del barrio de L'Eixample, en Barcelona.

Con el hallazgo, que se produjo en agosto, los Mossos descubrieron una red de distribución de drogas vinculadas al 'chemsex', usadas para prácticas sexuales de riesgo, por lo que procedieron a abrir una investigación. Cuando localizaron a uno de los implicados, llevaron a cabo dispositivos de vigilancia que permitieron confirmar su vinculación con la distribución y consumo de drogas con fines sexuales. Los detenidos son dos hombres de 32 y 40 años, uno de ellos con tres antecedentes policiales.

Todo tipo de drogas y dinero en efectivo

Tras las dos detenciones, los agentes practicaron una entrada y registro en el apartamento turístico, donde encontraron más de 1,5 kg de ketamina, más de 500 gramos de tusi, más de 200 gramos de MDMA, más de 100 gramos de pastillas de éxtasis, más de 90 gramos de cocaína, unos 18L de GBL y 1.312 euros en efectivo. También hallaron básculas de precisión y herramientas usadas para la manipulación de las sustancias.

