Los Mossos adaptan un arma utilizada en Vietnam para disuadir a los alborotadores

Estas nuevas lanzadoras, que hasta ahora no se han utilizado en España, tienen la ventaja respecto a las tradicionales escopetas de pelotas de goma que son mucho más precisas -por lo que casi siempre se acierta al blanco-, aunque por contra no son tan efectivas para disolver a masas violentas.

Con esta nueva arma -que se inventó para la guerra del Vietnam y que ahora se ha modificado para su uso policial-, los agentes pueden disparar al alborotador con mucha precisión a una distancia de un máximo de 80 metros. La ventaja de este nuevo sistema es que, cuando recibe el impacto -las partes hábiles son del cuello para abajo-, al alborotador se le inmoviliza la zona afectada. Además, los agentes esperan que el uso de esta nueva arma tenga un efecto disuasorio para los alborotadores, ya que, a diferencia de las pelotas de goma, que son menos precisas, ahora verán que es más difícil librarse del impacto del proyectil si están causando desperfectos violentos.

Los Mossos d'Esquadra tienen ya diez armas de este tipo, que disparan unos proyectiles de una espuma firme que no causa daños internos, y su objetivo es adquirir en los próximos meses otras treinta. En cualquier caso, estas lanzadoras no sustituyen a las escopetas de pelotas de goma, que se seguirán empleando si es necesario disolver a una masa violenta. A diferencia de lo que ocurre con las pelotas de goma -cuyo uso se advierte con una salva previa- o con las cargas policiales -que son advertidas por megafonía-, el uso de las lanzadoras de precisión no tiene por qué ser advertido de antemano.

Podrían inaugurarse si el Barça gana la final de Copa

Los Mossos d'Esquadra estrenarán las nuevas lanzadoras de precisión para inmovilizar a alborotadores si este miércoles, día 20, se producen incidentes en Barcelona tras la final de la Copa del Rey, que disputarán en Valencia el FC Barcelona y el Real Madrid. El comisario Sergi Pla, responsable de la Brigada Móvil de la policía catalana, ha explicado hoy a los periodistas que los agentes antidisturbios que se desplegarán la noche del miércoles en la capital catalana llevarán las diez lanzadoras de precisión de que disponen actualmente para utilizarlas si hay incidentes.