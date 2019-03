Miles de jóvenes se despiden de la playa para saludar a los exámenes de septiembre

Olvidar la playa y recordar los libros y apuntes. Ésa es la misión que tienen bastantes jóvenes por estas fechas, unas fechas marcadas por el estudio para preparar los exámenes de septiembre y por la vuelta a las ojeras por la falta de sueño y las noches en vela delante de los folios.

Los expertos recomiendan no abusar de las noches para el estudio. Según evidencias científicas, quitar horas de sueño para estudiar no sólo no ayuda a fijar los contenidos sino que además aumenta las opciones de cometer errores y de fallar el día del examen.

La recomendación, para que el cerebro funcione al cien por cien cuando toque examinarse, es dormir entre seis y ocho horas diarias. Y no vale consumir bebidas energéticas o cafeína, ya que muchas veces suelen tener el efecto contrario.