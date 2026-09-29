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DESAHUCIOS

Miles de familias siguen al borde del desahucio mientras continúan los desalojos en toda España

Un hombre con un 87% de discapacidad, su hermana y sus tres hijos han tenido que abandonar hoy su vivienda en Mataró. En Zaragoza y Madrid, otros dos desahucios han quedado aplazados.

España ejecuta unos 45 desahucios al día, la mayoría por impagos del alquiler

Miles de familias siguen al borde del desahucio mientras continúan los desalojos en toda España | Antena 3 Noticias

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Javier Lliso
Publicado:

25.000 desahucios al año

Mientras continúa el debate político sobre las medidas para proteger a los inquilinos, los desahucios siguen produciéndose en distintos puntos de España. Se estima que cada año se ejecutan alrededor de 25.000 desalojos.

Uno de ellos se ha producido este martes en Mataró, Barcelona. Jordi, que tiene un 87% de discapacidad, ha tenido que abandonar junto a su hermana Alicia y sus tres hijos menores la vivienda en la que vivían desde hace 11 años. El Ayuntamiento les ha ofrecido un alojamiento temporal de emergencia.

Daniel, ante su último día en casa

En Burjassot, Valencia, Daniel vive sus últimas horas en la vivienda en la que reside desde 2009. Este miércoles tendrá que dejarla.

Durante años intentó encontrar una solución para poder mantener su hogar. Incluso quiso incluir una opción de compra en el contrato de alquiler. Ahora mira las habitaciones que han sido su casa durante 17 años con pocas esperanzas de que el desahucio pueda detenerse.

Su historia es una más entre las de familias y personas que buscan alternativas para no quedarse sin vivienda.

Dos desahucios aplazados

En Zaragoza, el desahucio de Esmeralda y su hija de 11 años ha sido paralizado. Finalmente, podrán permanecer en su vivienda mientras buscan una alternativa habitacional.

También en Madrid se ha frenado este martes otro desalojo. Los acampados de Sol han conseguido que el lanzamiento quede aplazado hasta el próximo 14 de octubre.

Historias distintas, pero con un mismo problema: personas que, ante la imposibilidad de mantener su vivienda, afrontan el riesgo de quedarse en la calle mientras buscan una alternativa.

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