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Dos detenidos por traer a España a mujeres brasileñas embarazadas para que diesen a luz aquí y conseguir la nacionalidad

Llamó la atención de los sanitarios que a todas las acompañaba el mismo hombre y todas facilitaban el mismo lugar de residencia que era Medina de Pomar o Villarcayo.

Guardia Civil

Guardia Civil Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

Dos hombres, vecinos de Medina de Pomar en Burgos, han sido detenidos por la Guardia Civil acusados de pertenencia a una banda criminal que, presuntamente, traía a España desde Bélgica y otros países del norte de Europa a mujeres brasileñas embarazadas para que diesen a luz en un hospital de Burgos.

Se trataría de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular ya que el objetivo sería conseguir la nacionalidad española a través del registro de los recién nacidos en España, que al ser hijos de brasileñas sí pueden ser nacionalizados españoles de manera automática.

Los chivatos de alerta se activaron desde el propio Hospital. Los sanitarios se dieron cuenta de que en poco tiempo habían atendido alrededor de una treintena de mujeres embarazadas, todas ellas brasileñas, que llegaban en las semanas 38, 39 o 40 de gestación para una última revisión o directamente para el parto. Además, llamó su atención que a todas las acompañaba el mismo hombre y todas facilitaban el mismo lugar de residencia que era Medina de Pomar o Villarcayo.

El aviso se dio en el mes de mayo que fue cuando comenzó la investigación que continúa abierta y por la que no se descartan nuevas detenciones. Se sospecha que estas mujeres eran llevadas al hospital a cambio de dinero para conseguir la nacionalidad española.

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