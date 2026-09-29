La acampada en Sol sigue creciendo en su tercera noche y su continuidad depende de lo que ocurra hoy en el Consejo de Ministros

Ni la lluvia ha podido empañar la alegría que los acampados en Sol sintieron al conocer el acuerdo por el que Maricarmen podrá regresar a su casa, una vez reciba el alta médica. Sin embargo, esta solución para la madrileña de 87 años que el pasado miércoles fue desahuciada de la vivienda en la que vivía desde hace 70 años no supone el final de la protesta en la céntrica plaza madrileña, porque aseguran "Maricármenes hay miles".

La acampada sigue creciendo, la lluvia, que durante buena parte del día ha obligado a refugiarse bajo distintas carpas, ha dado una tregua a última hora de la tarde y eso ha animado a más manifestantes a unirse a ella, las últimas estimaciones es que los asistentes de esta madrugada rondarían el millar.

La acampada ha seguido marcada por un ambiente alegre y festivo aunque también se ha vivido un momento de tensión cuando la Policía Nacional acordonó la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, a última hora de la noche para alejar a los manifestantes del edificio.

Hasta cuándo continuará esta acampada es una incógnita. Hay pocas esperanzas puestas en el decreto que hoy el Gobierno lleva al Consejo de Ministros, no creen que vaya a suponer cambios sustanciales en la problemática de la vivienda. Hannah confirmaba este martes que las movilizaciones y la acampada "van a continuar" y su propio sindicato va a seguir "presionando". Carolina Vilariño, portavoz del sindicato también indicaba en el encuentro para el acuerdo de Maricarmen que "esto va más allá de Maricarmen. El Real Decreto es el primer paso, los contratos indefinidos son fundamentales. Necesitamos estabilidad en la vivienda para que no haya ninguna Maricarmen más".

Aunque Alicia del Río, portavoz del sindicato en Madrid que la organización continuará presionando hasta la reunión del Consejo de Ministros de este martes y después, en función del contenido del decreto, decidirá sus siguientes pasos.

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