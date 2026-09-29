El juez Calama no admite la recusación planteada por Zapatero para que no fuese Yanes quien peritase por segunda vez las joyas

Revés para Zapatero. El juez ha rechazado la recusación contra la joyería Yanes como perito para elaborar una nueva tasación de las joyas que se encontraron en la caja fuerte de su despacho. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, rechaza que haya motivos para que esta joyería sea apartada de la elaboración del informe pericial que encargó.

El expresidente, sin embargo, había argumentado que su director general hizo unas declaraciones previas en las que decía que el conjunto de las joyas podía "valer un par de millones de euros", lo que a juicio de Zapatero supone una "aparente falta de imparcialidad y objetividad".

La tasación inicial de las joyas la realizó Ansorena y cifró en 1,3 millones el valor de las mismas. El juez Calama pidió una segunda tasación y se la encargó a la joyería Yanes. Al respecto de la recusación planteada por Zapatero para el juez "lo relevante", no es la existencia de una opinión previa sobre el objeto en litigio, sino que haya un interés personal, directo o indirecto, en el resultado del proceso, circunstancia que ni se alega con precisión ni aparece "mínimamente acreditada".

"En definitiva, las manifestaciones públicas realizadas por quien ejerce funciones directivas dentro de la entidad de pertenencia del perito a designar no constituyen una causa legal de recusación, no permiten inferir por sí mismas un interés personal del experto en el resultado de la causa y, en todo caso, quedan neutralizadas por las garantías de contradicción, inmediación y libre valoración que presidirán la práctica de la prueba pericial en el juicio oral", asegura Calama en un auto.

El juez también dio un plazo de tres días al expresidente para que entregase "toda la documentación" que tuviese en su poder sobre dichas joyas. Zapatero contestó con un escrito e el que señalaba que 12 de las piezas, con rubíes, esmeraldas y zafiros fueron una "atención personal" de un rey saudí ya fallecido, que aceptó por "deferencia". Zapatero pidió al juez que solicite a Arabia Saudí cooperación judicial si veía "insuficiente" su explicación.