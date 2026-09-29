VÍDEO | Un migrante intenta escapar de los agentes nadando mientras se producía el desalojo en la playa de Benítez

La crisis migratoria de Ceuta está a punto de cumplir dos meses. En este punto, el día comienza con un nuevo desalojo en la playa de Benítez. La Policía Nacional ha empezado a movilizar a los migrantes que permanecían en la zona, desplazando alrededor de 30 furgones de la Policía Nacional.

A diferencia del desalojo de ayer en la misma playa, está previsto que sean trasladados en autobuses hasta los centros de migrantes situados en los polígonos de El Tarajal. Una vez en esa zona, se les podría ofrecer incluso la posibilidad de regresar a Marruecos, tal y como hemos detallado desde Antena 3 Noticias.

Mientras este desalojo se realizaba de forma progresiva, han sido varios los migrantes que han huido de la zona corriendo e incluso, uno de ellos ha intentado escapar de los agentes nadando.