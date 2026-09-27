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Piden seis años de cárcel para una mujer por cortar la cuerda a un albañil a 13 pisos de altura en Benidorm

El albañil estaba sujeto entre los pisos 12 y 13 y realizaba trabajos de rehabilitación de la fachada del edificio de la procesada.

Imagen de Benidorm

Imagen de Benidorm EFE

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Luis Alcantud
Luis Alcantud
Publicado:

La Fiscalía pide seis años de prisión para una mujer por un delito de homicidio en grado de tentativa por -presuntamente- cortar una de las cuerdas a un albañil que lo sostenían a 13 metros de altura en Benidorm. El hombre estaba sujeto entre los pisos 12 y 13 y realizaba trabajos de rehabilitación de la fachada del edificio de la procesada.

Fue el 20 de enero de 2021 cuando la mujer salió a la galería de su vivienda con un objeto afilado y cortó una de las cuerdas que mantenía al albañil. Cuando se disponía a cortar la segunda, los gritos de los trabajadores la hicieron parar. El albañil perjudicado tuvo que sujetarse a una cornisa para no caer al vacío.

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Los hechos ocurrieron a las 22:40 horas del sábado y la víctima fue trasladada inmediatamente después al centro médico, donde los sanitarios sólo pudieron certificar su muerte a las 23:28 horas de la noche. Posteriormente, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia.

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