DESAHUCIO MARICARMEN
Última hora del desahucio de Maricarmen, en directo: Cientos de personas siguen acampadas en la Puerta del Sol a la espera del 'Decreto Maricarmen'
Sigue la última hora del desahucio de Maricarmen, en directo.
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Cientos de personas permanecen este domingo acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, después de la movilización celebrada este sábado para reclamar medidas urgentes frente al problema de la vivienda. Los manifestantes mantienen la protesta con la mirada puesta en el próximo martes, fecha en la que esperan que el Gobierno apruebe el denominado 'Decreto Maricarmen'.
Durante la noche, los participantes han mantenido la concentración en el centro de la capital y se han instalado más de una treintena de tiendas de campaña, además de un punto de avituallamiento para atender a quienes continúan en la protesta.
La acampada fue impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid tras la manifestación que recorrió el centro de la ciudad y terminó frente al Congreso de los Diputados. La organización reclama al Ejecutivo que dé luz verde al decreto como respuesta a la situación de emergencia habitacional, y al caso de Maricarmen Abascal, una mujer octogenaria desalojada de su vivienda esta semana.
Los manifestantes reclaman, entre otras medidas, cambios en la regulación de los alquileres, mayor protección frente a los desahucios y la renovación de los contratos de arrendamiento. También piden que se regulen los alquileres de temporada y por habitaciones.
El martes, fecha clave
El Sindicato de Inquilinas ha situado el martes como una fecha clave y reclama al Gobierno que apruebe entonces la norma. Mientras tanto, los participantes mantienen la presión desde Sol, con el objetivo de que sus reivindicaciones sobre vivienda lleguen al Consejo de Ministros.
La protesta de este sábado reunió, según la Delegación del Gobierno, a unas 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra por encima de las 300.000. Las movilizaciones se desarrollaron también en otras ciudades españolas bajo el lema 'Ni una Maricarmen más.
Última hora del desahucio de Maricarmen, en directo: Amelia, otra Maricarmen de España
El caso de Maricarmen, la mujer de 87 años, no es el único. Fuera de la comunidad de Madrid encontramos otras Maricarmen en distintas provincias. En Alicante hablamos desde Antena 3 Noticias con Amelia, de 75 años, que nos abre las puertas de su casa en la que lleva 13 años "con su hija y con su nieto" y por la que paga unos 300 euros de alquiler. Este fin de semana los tres están a la espera de que le llegue la orden definitiva de desahucio en cualquier momento. Con la pena de tener que dejar el que ha sido su hogar durante todo este tiempo, nostálgicos, nos enseñan su álbum de fotos con sus recuerdos de todo lo que ha vivido entre estas paredes. "Como cuando empezó a caminar mi nieto o las cenas de Navidad con toda la familia, que somos una familia muy grande", nos relata Amelia desde su sofá.
Última hora del desahucio de Maricarmen, en directo: 25.000 personas asistieron a la protesta
La protesta de este sábado reunió, según la Delegación del Gobierno, a unas 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra por encima de las 300.000. Las movilizaciones se desarrollaron también en otras ciudades españolas bajo el lema 'Ni una Maricarmen más'.
Última hora del desahucio de Maricarmen, en directo: Sindicato de Inquilinas: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más"
Tras la manifestación de este sábado centenares de personas decidieron acampar en la Puerta del Sol de Madrid. El Sindicato de Inquilinas fue el encargado de hacer este llamamiento: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.
Última hora del desahucio de Maricarmen, en directo: Manifestación en Madrid por la crisis de la vivienda
Este sábado, miles de personas recorrieron el centro de Madrid para exigir una solución al problema de la vivienda y han llegado hasta el Congreso de los Diputados, vallado y con presencia policial, al grito de "Madrid será la tumba del rentismo" y animando a una huelga de alquileres.
Última hora del desahucio de Maricarmen, en directo:
Buenos días y bienvenidos a la última hora del desahucio de Maricarmen y la acampada de centenares de personas en la Puerta del Sol.
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