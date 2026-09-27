Última hora del desahucio de Maricarmen, en directo: Cientos de personas siguen acampadas en la Puerta del Sol a la espera del 'Decreto Maricarmen'

Cientos de personas permanecen este domingo acampadas en la Puerta del Sol de Madrid, después de la movilización celebrada este sábado para reclamar medidas urgentes frente al problema de la vivienda. Los manifestantes mantienen la protesta con la mirada puesta en el próximo martes, fecha en la que esperan que el Gobierno apruebe el denominado 'Decreto Maricarmen'.

Durante la noche, los participantes han mantenido la concentración en el centro de la capital y se han instalado más de una treintena de tiendas de campaña, además de un punto de avituallamiento para atender a quienes continúan en la protesta.

La acampada fue impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid tras la manifestación que recorrió el centro de la ciudad y terminó frente al Congreso de los Diputados. La organización reclama al Ejecutivo que dé luz verde al decreto como respuesta a la situación de emergencia habitacional, y al caso de Maricarmen Abascal, una mujer octogenaria desalojada de su vivienda esta semana.

Los manifestantes reclaman, entre otras medidas, cambios en la regulación de los alquileres, mayor protección frente a los desahucios y la renovación de los contratos de arrendamiento. También piden que se regulen los alquileres de temporada y por habitaciones.

El martes, fecha clave

El Sindicato de Inquilinas ha situado el martes como una fecha clave y reclama al Gobierno que apruebe entonces la norma. Mientras tanto, los participantes mantienen la presión desde Sol, con el objetivo de que sus reivindicaciones sobre vivienda lleguen al Consejo de Ministros.

La protesta de este sábado reunió, según la Delegación del Gobierno, a unas 25.000 personas, mientras que el Sindicato de Inquilinas elevó la cifra por encima de las 300.000. Las movilizaciones se desarrollaron también en otras ciudades españolas bajo el lema 'Ni una Maricarmen más.