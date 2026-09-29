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El IPC adelantado alcanza en septiembre su nivel más alto desde febrero de 2023 al situarse en el 4,9%

En la subida de la tasa del IPC de septiembre influye el alza del precio de los combustibles.

El precio de los combustibles sigue a la baja

El IPC adelantado alcanza en septiembre su nivel más alto desde febrero de 2023 al situarse en el 4,9% | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Los precios se disparan. Según el indicador adelantado, el IPC en septiembre ha escalado hasta el 4,9%, seis décimas más que el mes anterior. Se sitúa por lo tanto en su nivel más alto desde el pasado mes de febrero del año 2023 que alcanzaba el 6%.

El INE hará público el dato definitivo el próximo 14 de octubre y si se confirman estos datos, el IPC habría encadenado tres meses consecutivos de subidas. La subida de precios en septiembre se ve influenciada por el alza del precio de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que subieron este año, mientras que en septiembre de 2025 bajaron. El precio de los paquetes turísticos no bajó tanto este septiembre como lo hizo el mismo mes del año pasado y eso también incrementa la tasa.

En el Consejo de Ministros de este martes está prevista la aprobación de un nuevo paquete anticrisis. En septiembre, el descuento al diésel se amplió a veinte céntimos el litro y el de la gasolina bajó a cinco céntimos, tal y como estaba previsto.

En términos interanuales, los precios de consumo registraron en septiembre una variación al alza del 0,3% respecto a agosto, según el indicador adelantado del IPC. La tasa anual estimada de la inflación subyacente del IPCA se sitúa en el 3,2%. Se trata de la inflación que no tiene en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA es del 0,6%.

Respecto al mes de agosto, los precios de consumo subieron un 0,3 %, la mayor subida de la tasa mensual de la inflación en un mes de septiembre desde 2021.

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