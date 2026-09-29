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Alerta roja Cataluña

Alerta roja en Cataluña por lluvias torrenciales que obliga a suspender la circulación de AVES y regionales hasta las 11:00h

Preocupación máxima por la alerta de lluvias torrenciales en Cataluña. Los teléfonos móviles han sonado en varias comarcas y se ha suspendido la circulación de alta velocidad y regionales entre las 09:00 y las 11:00 horas.

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Alerta roja en Cataluña por las lluvias | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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La previsión es preocupante en Cataluña, de ahí que se haya activado el aviso rojo, peligro extraordinario, por lluvias torrenciales que podrán superar los 180 litros por metro cuadrado en solo un intervalos de 3 a 6 horas. La alerta roja permanecerá activa entre las 06:00 y las 14:59 horas en el litoral y prelitoral norte de Tarragona.

Ante esta situación se ha suspendido la circulación de los trenes de alta velocidad y regionales entre las 9:00h y las 11:00h. Aemet ha alertado de "probables inundaciones y crecidas de cauces", por lo que pide seguir la recomendaciones de Protección Civil.

En el resto de provincias catalanas -Barcelona, Girona y Lleida- hay nivel naranja por lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulaciones superiores a 150 litros en tres o seis horas. Además de las lluvias también hay avisos por tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento entre 70 y 90 kilómetros por hora.

En el litoral no se descartan mangas marinas o tornados.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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