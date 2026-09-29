La igualdad entre niñas y niños podría tardar 171 años en llegar al ritmo actual

15 años después, todavía queda mucho por hacer

Hace 15 años, Naciones Unidas declaró el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña para visibilizar y reivindicar los derechos de las niñas. Desde entonces se han producido avances, pero el progreso ha sido desigual y todavía persisten importantes brechas.

Según el informe de Plan International elaborado con motivo de estos 15 años, al ritmo actual serían necesarios 171 años para alcanzar la igualdad. La organización advierte de que las diferencias son especialmente importantes en ámbitos como la educación, el empleo, la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos y la participación política.

Millones de niñas siguen sin completar su educación

Aunque el acceso a la educación ha mejorado, casi 4 de cada 10 adolescentes y mujeres jóvenes no terminan la educación secundaria superior.

En 2024 había 133 millones de niñas fuera de la escuela, frente a los 137 millones registrados en 2011. Además, las desigualdades se acentúan entre las niñas de entornos rurales, pobres o pertenecientes a comunidades marginadas.

En Asia Meridional, por ejemplo, las adolescentes tienen tres veces más probabilidades que los chicos de su edad de no estudiar ni trabajar: un 27 % frente al 9 %.

Más de 370 millones han sufrido violencia sexual

En 2024, más de 370 millones de niñas y mujeres que hoy están vivas, una de cada ocho, habían sufrido una violación o una agresión sexual antes de cumplir los 18 años, según datos de UNICEF recogidos en el informe.

En contextos de conflicto, el riesgo es todavía mayor: más de una de cada cuatro niñas se enfrenta a la posibilidad de sufrir violaciones o agresiones sexuales durante la infancia.

También persisten las barreras en el empleo y la política

La desigualdad continúa también cuando las niñas llegan a la edad adulta. Aunque la presencia de mujeres en la educación superior ha aumentado, casi cuatro de cada diez jóvenes no completan la educación secundaria superior y siguen existiendo importantes diferencias en el acceso al mercado laboral y en el tipo de formación.

La participación política es otro de los retos pendientes. El liderazgo y la representación política continúan estando mayoritariamente en manos de hombres y, según el informe, la presencia de mujeres jóvenes en los parlamentos, que había aumentado desde 2016, ha descendido desde 2023.

Cambio climático y violencia digital, nuevos riesgos

A estas desigualdades se suman nuevos desafíos. El cambio climático afecta especialmente a las niñas en contextos vulnerables, mientras que el entorno digital ha abierto nuevas formas de acoso y violencia.

El informe señala que en 2026 662 millones de niños y niñas están expuestos a tormentas tropicales, 337 millones a inundaciones fluviales y 1.800 millones a sequías.

Quince años después de la creación del Día Internacional de la Niña, el mensaje del informe es que los avances no son suficientes y que la igualdad todavía está lejos de ser una realidad para millones de niñas en todo el mundo.