Un agresor sexual reincidente intenta atacar a dos personas en apenas 72 horas en Avilés

Un hombre de 27 años ha sido detenido en Avilés como presunto autor de dos intentos de agresión sexual ocurridos en el barrio de Puerta de la Villa. Además, este joven que ya contaba con antecedentes, ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El sospechoso fue detenido en un plazo de tan solo 72 horas gracias a la investigación, después de que, según informa la Policía Nacional, una joven fuera abordada con violencia en el portal de un edificio de este barrio avilesino durante la madrugada del lunes 21 de septiembre.

Aprovechó la oscuridad

El presunto agresor, que llevaba el rostro cubierto para evitar ser identificado, habría tratado de consumar la agresión aprovechando la oscuridad. Es la resistencia de la víctima lo que habría provocado que desistiera y abandonara el lugar a la carrera, según el relato policial. Tan solo horas después, el ahora detenido habría intentado cometer una segunda agresión contra otra joven residente en la misma zona, sin llegar tampoco a consumarla.

Una vez conocidos los hechos, agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés, en colaboración con la Policía Local, establecieron un dispositivo discreto de vigilancia en el entorno de Puerta de la Villa.

Actitud de acecho sobre diferentes víctimas

El jueves 24 de septiembre, los agentes dieron con el sospechoso a primera hora de la mañana, cuando se dirigía a pie desde su domicilio hacia la zona donde se habían producido los hechos. La Policía observó durante el seguimiento que adoptaba una actitud de acecho sobre posibles víctimas, por lo que intervinieron para detenerlo. El detenido negó su participación en los hechos durante el arresto.

El hombre había quedado en libertad poco más de un mes antes tras cumplir una condena anterior por delitos de la misma naturaleza, según ha indicado la Policía Nacional. Una vez concluido el atestado, fue puesto a disposición judicial. El Ministerio Fiscal solicitó la prisión provisional sin fianza al apreciar la gravedad de los hechos investigados, riesgo de fuga y reincidencia, una petición que fue estimada íntegramente por el juzgado.