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Detienen a un joven con una careta de 'La Casa de Papel' que portaba un machete de 36 centímetros

Los agentes investigan si pudo tratarse de una prueba a la que el joven fue sometido.

Imagen de la serie 'La Casa de Papel'

Imagen de la serie 'La Casa de Papel' Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Agentes de la Policía Municipal han detenido a un joven de 18 años que circulaba en un patinete por el distrito de Latina con una careta de la serie 'La Casa de Papel' y un machete de 36 centímetros de largo.

El arresto tuvo lugar el pasado sábado en las inmediaciones de la boca de Metro de Campamento, en la Avenida Padre Piquer. Así lo han detallado fuentes policiales.

Los agentes, que no iban uniformados, se encontraban haciendo una ronda preventiva por tratarse de una zona conflictiva por la presencia de grupos violentos juveniles.

Sacó al arma al pasar cerca de otras personas

Al ver que este joven, vestido con ropa oscura y ancha en la parte superior, sacaba el arma intervenida cuando pasaba cerca de otras personas, los agentes decidieron intervenir y proceder a su detención.

Este joven llevaba el arma en el pantalón y se ocultaba bajo una careta de la serie 'La Casa de Papel', centrada en una banda organizada de ladrones que buscan atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Tras incautarle el arma, los efectivos siguen investigando si fue una especie de prueba a la que el joven fue sometido por parte de una banda juvenil. Además, la Policía cursó una denuncia con acta por tenencia de arma contra el joven detenido.

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