Así funciona el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid: organización, portavoces y demandas

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha dado voz al caso Maricarmen y ha presionado para que el acuerdo se produjera, aunque no ha participado directamente. Desde el sábado centenares de personas acampan en la Puerta del Sol de Madrid exigiendo al Gobierno medidas "contra la especulación".

Esta entidad nació en mayo de 2017 y solo unos pocos inquilinos se unieron para luchar contra el problema de la vivienda. Su principal sustento es la cuota anual de 100 euros de sus 4.000 afiliados, aunque las personas con menos recursos abonan menor cantidad. Asimismo asegura que no recibe ningún tipo de subvención.

El caso Maricarmen les ha servido para acaparar los focos. Hay tres portavoces -dos mujeres y un hombre-. Una de ellas es Valeria Racu, de 31 años, quien lleva como portavoz desde 2022. Nació en Moldavia en abril de 1995 y con solo cinco años llegó a España y participó en varias series españolas como Doctor Mateo o El tiempo entre costuras.

Tiempo después se fue a estudiar colegio privado internacional United World Colleges gracias a una beca de la Fundación La Caixa y entre los años 2016 y 2019 cursó el grado de Antropología Social en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres.

Nieto ministro

Otro de ellos es Fernando de los Santos, un profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. En 2024 apareció en medios de comunicación como cara visible de la organización.

Además, es sobrino de la marquesa de Ibias y nieto de un ministro de Adolfo Suárez, Aurelio Menéndez Menéndez, quien fuera ministro de Educación y Ciencia entre 1976 y 1977, magistrado del Tribunal Constitucional y cofundador del bufete de abogados Uría Menéndez.

La tercera portavoz del sindicato es Alicia del Río que tiene vínculos con el 15-M. Ha sido orientadora de Secundaria en Madrid portavoz de Menos Lectivas, una asamblea de profesorado de la escuela pública no universitaria de Madrid que reclama, entre otras cosas, menor carga lectiva y una subida salarial. A diferencia de los otros portavoces, se desconoce desde cuando pertenece a la organización.

"Pulso histórico al Gobierno"

Las trayectorias de estos tres portavoces recuerdan a las de el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que pasaron de la lucha en las calles a la política.

Por su parte, Urbagestión aseguraba el lunes en Espejo Público' que, con este desahucio', "era evidente que se perseguía otro tipo de intereses". Aunque Del Río apunta a que lo que se está haciendo es "echando un pulso histórico al Gobierno".

Organización

Cuenta con tres órganos decisorios que, según explican en su página web, "velan por nuestra democracia interna": Una Asamblea de Afiliadas que se celebra de forma anual y "es el espacio de puesta en común y debate creado para dar voz a todas las afiliadas; las Plenarias son sesiones bimestrales donde todos los afiliados están invitados y participan en algunos espacios del sindicato; y un Grupo de Coordinación conformado por dos personas por comisión y sección -mínimo una mujer por cada uno- que ponen en común lo que ocurre en cada espacio del Sindicato.

También hay tres comisiones y grupos de trabajos: organización (confederación, antirracismo, transfeminismo, formaciones); acción sindical (asamblea inquilina, legal, pisos turísticos, ecosindicalismo); y comunicación (argumentario y discurso, vídeo, diseño, web, campañas, extensión comunicativa).

Además, están las secciones sindicales, tanto por territorio - Nodo Sur, Latina, Centro, Este, Sierra Norte, Corredor del Henares y Carabanchel- como por propietario -Sareb, Nestar/Azora o Blackstone- y asambleas de bloque.

Demandas

Lo que buscan es una bajada radical de los alquileres de un 50%, expropiación de fondos y vivienda vacía, la recuperación de los pisos turísticos y alquiler temporal, contratos de alquiler indefinidos, desarticulación de los grupos de desokupación.

También exigen el fin de los desahucios y de la compra especulativa, y la ampliación del parque público y disolución de la sareb, enumeran en su página web.

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