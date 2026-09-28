Admiten como acusación en el caso Leire a la jueza que procesó a David Sánchez

El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha admitido a la jueza Beatriz Biedma para personarse como perjudicada en la causa.

Biedma fue la magistrada que instruyó el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. La jueza pidió personarse como perjudicada en el caso por haber sido objeto "de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

Ahora, el magistrado señala que la jueza resulta indiciariamente perjudicada "al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa en relación al resto de los delitos que imputa".

Las anotaciones de Leire Díez

Biedma también hizo referencia a informaciones publicadas sobre una anotación en la agenda de la conocida como la 'fontanera del PSOE' "días después de que se rechazara la recusación promovida" por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, que atribuye a "una última y desesperada estrategia para apartar a la magistrada del procedimiento, tratándose de actos muy graves que pudieron poner en peligro no ya su reputación, sino incluso su propia integridad física".

Según esta información, esta anotación "estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico", la cual pidió a Pedraz incorporar e investigar, al igual que las publicaciones del canal 'Magistrado Anticorrupción TV'.

No obstante, el magistrado lo rechaza, alegando que no se aportan pruebas que permitan sostener que "los hechos relatados en la denuncia guardan relación directa con los investigados y del que se pueda deducir que su contenido se hubiera elaborado siguiendo indicaciones de Leire Díez para malbaratar el curso de la investigación" a David Sánchez.

Del mismo modo, el magistrado recoge que, "en ninguno de los informes obrantes en la causa se recoge información" relativa a la anotación "Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano", hallada en las agendas de Díez.

Por ello, argumenta que "no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas de Leire Díez" con el fin de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "compruebe su trascendencia sin otros datos que le doten de relevancia a los efectos que aquí interesan".

Pedraz acepta así a lo manifestado por la Fiscalía, que ha aseverado en un escrito que Biedma "aparece directa y personalmente afectada por los hechos objeto del procedimiento y ostenta, por ello, la condición de ofendida o perjudicada en relación con el delito de calumnias", "cometido a impulso" de Díez, "en íntima relación" con la posición de Biedma como "instructora del procedimiento contra el hermano del presidente del Gobierno".

La Fiscalía se ha mostrado favorable a que Biedma fuera admitida como acusación particular, pero ha discrepado en los delitos que la jueza manifestó haber sido víctima, pues no apreció delitos de acusación o denuncia falsa, de organización criminal, de obstrucción a la justicia, contra la integridad moral, amenazas o coacciones o descubrimiento y revelación de secretos.