Miguel Montes Neiro luchará por un sistema basado en la reinserción real

Más audios en Onda Cero

Miguel Montes Neiro, considerado hasta ahora el preso común más antiguo de España, se ha comprometido hoy a luchar por quienes atraviesan una situación similar a la que ha vivido él con el fin último de que haya un sistema penitenciario basado en una reinserción real, porque el actual es "demencial".

En su primera comparecencia en rueda de prensa tras abandonar ayer la cárcel de Albolote (Granada), Montes Neiro, que ha dicho que no guarda "rencor", ha asegurado, que aunque "va a costar trabajo", quienes vivan una situación similar a la suya contarán con él.

"Voy a pedir que a todo el que lleva más de veinte años en la cárcel lo echen a la calle", ha señalado durante la comparecencia, en la que ha estado acompañado por su abogado, Félix Ángel Martín, y por el periodista Antonio Izquierdo, que escribirá su historia y para quien Miguel es "la referencia sobre la necesidad de una reforma de la justicia en España".

De su estancia en prisión ha dicho que "aquello está lleno de falsedad y mentiras", que la vida del preso bajo el actual sistema penitenciario es "cruel y demencial", y que allí solo se reinsertan los que tienen contactos y dinero: "Ojalá cierren las cárceles".

Por ello, ha considerado que "hacen falta personas que de verdad crean que puede existir la reinserción" y con él van a contar "para lo que necesiten", ha reiterado Montes Neiro, que no pedirá indemnización por los años que, cree, ha cumplido de más en prisión. El exreo, que tiene 62 años y ha enlazado desde 1976 una veintena de condenas, ha asegurado que no delinquirá más y que no se la va a "jugar a cara o cruz", porque los días que le queden los dedicará a sus hijas y su familia.

"No voy a delinquir más porque no creo que merezca la pena. Con lo que sé hacer, piensa ejercer de ceramista y hacer esculturas, puedo darle de comer a mis hijas", ha señalado Miguel, que admite haberse equivocado "gravemente muchas veces", y aunque ha dicho que "si fuera necesario" pediría perdón "de rodillas" a las víctimas de sus actos delictivos, ha sostenido que a veces la víctima fue él.

Respecto a la posibilidad de que rueden una película sobre su historia, ha señalado que estará "pendiente de que no digan muchas tonterías". Su abogado, que asegura que en la actualidad hay 376 personas con más de 34 años de prisión por delitos que no son de sangre, cree que Miguel es "la imagen de un fallo aterrador", se ha referido al "calvario jurídico" recorrido para que Neiro lograra la libertad y ha defendido una revisión del sistema penitenciario orientado a una reinserción real y efectiva.

Pese a que su cliente ha sido ya excarcelado, ha recurrido una decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en la que denegaba a Neiro la liquidación de más de un centenar de días de prisión preventiva, para que se le reconozca que llevaban razón. Por su parte, el periodista y amigo de la familia de Montes Neiro, Antonio Izquierdo, ha negado que en torno a este caso haya habido una "campaña de marketing", sino la batalla de una familia que ha sumado voluntades por su puesta en libertad y, según el abogado, "una lucha judicial brutal".

Entrevista en Onda Cero

Carlos Herrera ha hablado con Miguel Montes Neiro y le ha preguntado cómo ha pasado su primera noche en libertad. "He pasado la noche mirando a mis niñas" confiesa el hombre que pasó 36 años en prisión. Montes Neiro asegura que se estaba preguntando si lo que estaba viviendo era verdad.

Ha relatado en Herrera en la onda que se ha levantado como un autónomata a ducharse a las ocho de la mañana, como hacía en la cárcel, y que se ha echado aloe vera en el pelo. "Tiene que prepararse uno para la vida moderna porque esto está cambiado, no entiendo los teléfonos móviles, no sé ni encenderlo, ni apagarlo" comenta Miguel en tono amistoso.

Neiro ha estado condenado por robo con violencia, allanamiento de morada, detención ilegal y tenencia ílicita de armas, entre otros. También, se hicieron famosas sus constantes fugas. A sus 61 años le espera una nueva vida.