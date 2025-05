Miguel Ángel Revilla y su juicio con Juan Carlos I, en El Hormiguero: "En el próximo, el rey está en desventaja conmigo"

Miguel Ángel Revilla, secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, ha asistido este martes como invitado de 'El Hormiguero', el programa conducido por Pablo Motos. Ante el anuncio de su presencia, se esperaba que el cántabro hablase con sinceridad sobre este enfrentamiento legal y dé su versión de lo que está pasando. La visita llega en un momento bastante tenso, ya que hace pocos días tuvo lugar un intento de conciliación con el rey emérito Juan Carlos I, que terminó en demanda por parte del exmonarca.

La entrevista ha comenzado con Revilla comentando que tenía la conciencia tranquila. El político confesó que estaba viviendo "un día muy complicado" y que había recibido muchas recomendaciones para mantener la calma en televisión. "Tengo la cabeza que me da vueltas a muchas cosas", admitió. Además, Revilla aprovechó para desmentir rumores sobre supuestos beneficios económicos por sus apariciones televisivas: "En mi vida he cobrado un euro de las teles. Jamás. Todo lo que recibí fue donado a causas benéficas".

Pero en cuestión de minutos ha hablado del acto de conciliación con "Don Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias" le llamaba. La abogada le comentó que en el próximo juicio que Revilla iba a estar en ventaja con el Rey: "En el próximo juicio si le hay, yo estoy en ventaja con el Rey y el rey está en desventaja conmigo".

"Nada más lejos de la realidad", ha afirmado al recordar que en Cantabria se eliminó el aforamiento y que "los diputados van, como todo Dios, al abogado que les toque". Y subrayó: "Yo no soy aforado, no tengo el privilegio del señor Ábalos que va al Supremo. No los he querido, no los he usado nunca. Yo quiero ser como los demás. Que quede claro", defendiendo su igualdad ante la justicia.

Sobre la demanda impuesta por el rey emérito ha declarado que "no es lo habitual, no conozco ningún caso anterior en el que un rey haya demandado a una persona de a pie", ha comentado. Revilla reflexionó sobre la libertad de expresión actual: "Si yo llego a decir esto en otra época no estaría vivo". El político comparó su caso con tiempos pasados, como los de Fernando VII, y destacó que ahora, al menos, "te llevan a un tribunal" en vez de sufrir represalias más graves.

Pablo Motos le ha preguntado si la mayoría de la demanda del rey emérito tenía que ver con sus declaraciones en el programa. A lo que el cántabro ha respondido que "de las 8 cuestiones que me sacan, 7 son de este programa y otra de 'La Sexta Xplica!' Y son desde hace 7 años". El expresidente de Cantabria bromeó diciendo que "se ve que el rey ve el programa como todo el mundo y ahí empezó a tomar nota", dejando claro que no se siente nervioso porque, según él, no ha hecho nada malo

En el acto de conciliación, entre otros asuntos, exigieron al político cántabro que dijese que había mentido, cuenta en el programa. "Hay muchas veces que como no tienes una sentencia judicial no excluye a que esa persona es corrupta", subraya Revilla. Además se ha vuelto a retractar en sus palabras sobre el emérito llamándole corrupto: "En el tiempo en el que pudo cometer delitos no podíamos hacer nada contra él".

La demanda

El 1 de abril sorprendía la noticia de que rey Juan Carlos I decidiese llevar a los tribunales a Miguel Ángel Revilla. Todo empezó cuando la abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez Baena, hizo público un comunicado en el que explicaba los motivos de esta acción.

Según el texto, el emérito se ha sentido muy ofendido por varias declaraciones que Revilla ha hecho en diferentes medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025. En esas intervenciones, el político cántabro habría utilizado palabras que, según el emérito, son calumniosas, injuriosas y dañan su honor.

Antes de llegar a la demanda formal, el equipo legal del exmonarca quiso intentar una solución amistosa. Por eso, solicitaron un acto de conciliación en los juzgados de Santander para este mes de mayo, dando así una oportunidad a Revilla para rectificar y evitar el juicio. Además de la rectificación pública, el rey Juan Carlos I reclamaba una indemnización de 50.000 euros por los daños morales que, según él, le han causado esas declaraciones.

Reconciliación fallida

El acto de conciliación se celebró el pasado viernes 16, donde Revilla acudió personalmente a los juzgados, pero el emérito no se presentó y delegó en su abogada. La reunión entre ambas partes llegó a una conclusión: no había acuerdo. El cántabro declaró ante la prensa que no iba a rectificar "en nada de lo que mis condiciones personales me hacen pensar que estoy en lo cierto". Incluso llegó a bromear con lo sucedido: "Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años". Ese mismo día, se pudo ver a Juan Carlos I navegando en Sansenxo.

