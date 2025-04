Esto es lo que está por venir tras la denuncia del Rey Juan Carlos I a Miguel Ángel Revilla

Don Juan Carlos I, ha decidido denunciar a Miguel Ángel Revilla por las descalificaciones el ex presidente de Cantabria ha vertido desde 2022 hasta la actualidad en diferentes medios de comunicación. El emérito exige "a título personal" una compensación de 50.000 euros por una supuesta vulneración a su derecho al honor. "Yo estoy contra los corruptos. Yo no he robado en mi vida, ni en pensamiento, y no he sido defraudador porque pago hasta el último céntimo. Y yo quiero que quien me ha representado y me representa, de ejemplo, pero al máximo nivel. Por eso estoy contra él. El Rey Emérito cometió un fallo" estas declaraciones vertidas en el programa "El Hormiguero" de Antena 3, son solo algunas por las que Don Juan Carlos a tomado la decisión de denunciar.

Preguntas que surgen tras la denuncia

Tras la denuncia, el primer paso es un acto de conciliación. Pero ¿Qué supone esto? ¿tendrán que verse cara a cara Miguel Ángel y Don Juan Carlos?

Según nos aclara el magistrado Jesús Villegas "no es obligatorio que vayan las partes a ese primer encuentro" para la abogada penalista Beatriz de Vicente, lo primero a tener en cuenta es "saber si la persona a la que se requiere la rectificación asume hacerla o no"

En estas cuestiones siempre surge un debate ¿Qué pesa más, el derecho al honor o la libertad de expresión?

De Vicente da una explicación basándose en precedentes anteriores "el Tribunal Supremo hace ya mucho tiempo que ha establecido que el debate político pasa por excesos lingüísticos, palabras como defraudador, prevaricador, mentiroso.... no serían un atentado contra el derecho al honor"

¿Podría esto terminar afectando al expresidente de Cantabria?

De Vicente: "si se enmarca dentro del escenario político, yo no las consideraría, desde mi perspectiva, atentatorias contra el honor" Jesús Villegas sin embargo "aunque no haya habido una condena hay resoluciones de la fiscalía que dicen que hubo conductas encajables en delitos fiscales"

¿Qué recorrido podría tener esta demanda?

En cuanto al recorrido, ambos expertos coinciden en la respuesta: "Es muy difícil que pueda prosperar esta denuncia" "jurídicamente tiene muy poco recorrido"