Efemérides de hoy 2 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 2 de marzo?

El 2 de marzo de 2002, inauguración del Swedish 1-m Solar Telescope (SST) en el complejo astrofísico del Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma. Se trata de un telescopio solar considerado entonces uno de los mayores y más avanzados de Europa para el estudio del Sol. La nueva infraestructura reforzaba el papel del Observatorio del Roque de los Muchachos, gestionado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, como uno de los enclaves científicos más destacados del continente, especialmente en el ámbito de la física solar, gracias a las excepcionales condiciones atmosféricas y de altitud de la isla.

La puesta en marcha de este telescopio supuso un impulso decisivo para la investigación solar internacional y consolidó a La Palma como referencia en la observación astronómica de alta precisión. Integrado en un complejo que alberga numerosos instrumentos científicos de primer nivel, el nuevo observatorio solar permitió profundizar en el conocimiento de la actividad y estructura del Sol, además de fortalecer la cooperación científica europea en un momento de creciente inversión en grandes infraestructuras astronómicas.

Un 2 de marzo, pero de 1932, el Parlamento de la Segunda República aprueba una de sus reformas sociales más emblemáticas con la entrada en vigor de la primera Ley del Divorcio en España, una norma que rompía con siglos de indisolubilidad legal del matrimonio. La ley, promovida desde el Ministerio de Justicia por Fernando de los Ríos, será sancionada por las Cortes el 25 de febrero y promulgada oficialmente el 2 de marzo, en aplicación directa del artículo 43 de la Constitución republicana, que proclamaba la igualdad jurídica entre los cónyuges. Su aprobación situó a España a la vanguardia europea en derechos civiles y reflejó el impulso laico y modernizador del nuevo régimen, aunque también provocó una intensa polémica política y social y sería anulada tras la victoria franquista en la Guerra Civil.

¿Qué pasó el 2 de marzo?

1807.- El Congreso de Estados Unidos prohíbe el comercio internacional de esclavos en su territorio.

1919.- Se inaugura en Moscú el Congreso de fundación de la Internacional Comunista (Komintern).

1939.- El cardenal Eugenio Pacelli es elegido Papa con el nombre de Pío XII.

1944.- Un decreto franquista aprueba la creación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en España.

1949.- Un bombardero estadounidense B-50, denominado Lucky Lady II, finaliza el primer vuelo sin escalas alrededor del mundo.

1950.- Inauguración oficial del tren Talgo, con un viaje de Madrid a Valladolid.

1973.- Se constituyen los Especialistas en Explosivos de la Guardia Civil, llamados entonces “artificieros” y posteriormente Tedax.

2016.- El cosmonauta ruso Mijaíl Kornienko y el estadounidense Scott Kelly regresan a la Tierra tras permanecer 340 días en la Estación Espacial Internacional (EEI).

2022.- La Justicia archiva las diligencias al rey emérito Juan Carlos I por prescripción de los hechos o suceder cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.

2022.- La ONU aprueba en una resolución histórica negociar el primer tratado global contra la contaminación plástica.

2024.- El buque 'Rubymar', cargado con más de 20 mil toneladas de fertilizantes, se hunde en el Mar Rojo días después de ser atacado por rebeldes hutíes en Yemen.

¿Quién nació el 2 de marzo?

1810.- Joaquín Vicente Pecci, elegido Papa con el nombre de León XIII.

1876.- Eugenio Pacelli, que fue Papa con el nombre de Pío XII.

1921.- Jean Bedel Bokassa, político centroafricano, fue presidente de la República Centroafricana.

1931.- Mijaíl Gorbachov, ex presidente de la URSS.

1931.- Emma Penella, actriz española.

1961.- Emma Ozores, actriz española.

1977.- Chris Martin, cantante británico, de la banda Coldplay.

¿Quién murió el 2 de marzo?

1783.- Francisco Salzillo, escultor español.

1932.- Sor Angela de la Cruz, escritora española.

1939.- Howard Carter, egiptólogo británico, descubridor de la tumba de Tutankamón.

1967.- José Martínez Ruiz, "Azorín", escritor español.

1997.- Vicente Parra, actor español.

2017.- María de los Ángeles Hernández Gómez, "Ángela", torera.

2021.- Àlex Casademunt, cantante español.

¿Qué se celebra el 2 de marzo?

Hoy, 2 de marzo, se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes.

Horóscopo del 2 de marzo

Los nacidos el 2 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo, se celebran los santos Lucio, Jovino, Basileo y Heraclio.