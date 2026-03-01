Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido un hombre por intentar llevarse a una niña de cinco años en un mercadillo de Fuengirola

La rápida intervención de la Policía Local de Fuengirola y de los propios presentes evitó el presunto intento de secuestro de una menor este domingo al mediodía en la localidad malagueña.

Polic&iacute;a local de Fuengirola

Paula V. Sisó
Publicado:

Un hombre de unos 45 años, natural de Finlandia, ha sido detenido este domingo por su presunta implicación en el intento de secuestro de una niña de cinco años en un mercadillo de Fuengirola, según han informado fuentes municipales.

Los hechos han ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad de la Costa del Sol Occidental alrededor del mediodía. La menor se encontraba en el mercadillo junto a su padre, que trabaja en uno de los puestos, cuando sus familiares advirtieron que un hombre trataba de llevársela.

Ante la situación, varias personas que se encontraban en la zona lograron retener al individuo hasta la llegada de los agentes. La intervención policial fue especialmente rápida, ya que había varias patrullas desplegadas en las inmediaciones con motivo de la actividad comercial del mercadillo.

Una vez en el lugar, la Policía Local procedió a la detención del sospechoso. Posteriormente, el arrestado fue puesto a disposición de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido.

Las fuentes consultadas han confirmado que la menor se encuentra en buen estado y que el incidente quedó controlado en pocos minutos gracias a la actuación coordinada de los agentes y de los ciudadanos presentes.

La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas del suceso y la posible intencionalidad del detenido.

