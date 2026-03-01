Detenida en Madrid por estafar hasta 1.000 euros a extranjeros que buscaban regularizarse

La Policía Nacional ha detenido esta semana en Madrid a una mujer acusada de estafar a ciudadanos extranjeros, que intentaban regularizar su situación administrativa en España. La arrestada presuntamente cobraba cantidades que podían alcanzar los 1.000 euros a cambio de conseguirles una cita con extranjería.

La investigación apunta a que la detenida se aprovechaba del colapso del sistema de citas, una problemática que lleva años afectando a miles de personas. La dificultad para acceder a una cita ha propiciado la aparición de redes que las acaparan y revenden, con precios que oscilan entre los 30 y los 200 euros, aunque en situaciones de urgencia las cantidades pueden dispararse considerablemente. La detenida ha pasado a disposición judicial mientras continúa la investigación para determinar si existen más personas afectadas o posibles colaboradores en la trama.

Según fuentes policiales, la mujer ofrecía a las víctimas la gestión "garantizada" de la cita, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y de la necesidad urgente de regularizar sus trámites. En algunos casos, los afectados abonaban grandes sumas sin llegar a obtener finalmente el servicio prometido. Esta estafa se suma a la de la creación de citas ilegales. La inteligencia artificial está haciendo que estas prácticas cada vez sean más difíciles de detectar y además consiguen crearlas con más rapidez. Sólo en el último año las ciberestafas han crecido un 39 por ciento.

Así estafaron a Tatiana

Tatiana recibió un correo con una oferta irrechazable con una promoción de un perfume que estaba muy rebajado, ella no se lo pensó y después de aceptar la oferta, estuvo mucho tiempo sin tarjeta y sin poder sacar dinero. "Me sentí como una tonta, pero es más común de lo que creemos, a todo el mundo le puede pasar. Estas estafas se están perfeccionando con la entrada de la IA", ha relatado.

Ante el aumento de noticias por estafa, Antena 3 ha entrevistado a Manuel Huerta, CEO de Lazarus Tecnologic, quien ha explicado que con la entrada en juego de la Inteligencia Artificial, "hay un mayor nivel de acierto", ya que elimina todos los "indicadores" que antes "nos advertían" de algún tipo de fraude.

"Este tipo de estafas ha crecido un 39%"

El experto en ciberseguridad ha reconocido que los estafadores tienen un claro objetivo: "Convertir tus datos y tu dinero en más dinero, por eso tenemos que desconfiar cuando nos piden nuestros datos. No puedes cambiar tu identidad digital, una vez está expuesta, está expuesta para siempre. Este tipo de estafas ha crecido un 39% en el último año".

Las autoridades recuerdan que las citas con extranjería son gratuitas y deben solicitarse exclusivamente a través de los canales oficiales. Asimismo, recomiendan desconfiar de intermediarios que exijan pagos elevados o prometan resultados inmediatos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.