Una mendiga se deja olvidado su bebé de diez meses en el tren

El suceso ha tenido lugar en la línea férrea que une Xàtiva con Alcoi después de que los agentes recibieran un aviso del servicio 112 que alertaba del extravío del bebé y que informaba de que el tren en cuestión llegaría a Ontinyent en 10 minutos.

Según el informe de la policía, la mujer, de nacionalidad rumana, estaba "pidiendo dinero" en el tren y se bajó en el apeadero de Benigànim, dejando a su niño en el interior del convoy, que prosiguió su marcha.

No obstante, la madre del bebé afirma que no le dio tiempo a coger al bebé con el carro porque el tren había cerrado ya las puertas mientras el interventor le recriminaba que no se podía pedir dinero en este medio de transporte.



Al recibir el comunicado, la Policía Local envió dos unidades a la estación de Ontinyent, acompañadas también por una patrulla de la Policía Nacional.

Mientras un grupo de agentes se encargó de recoger al bebé, el resto inició las investigaciones para localizar a la madre, que se encontraba en la comisaría de la Policía Local de Benigànim.

Así, una patrulla de la Guardia Civil se trasladó a esta localidad para recogerla y trasladarla a Ontinyent para que se hiciera cargo de su hijo. A las 20.05 horas, la mujer llegó con la Guardia Civil a la localidad, donde recuperó a su hijo, y finalmente se le pidió un taxi para que volviera a casa.