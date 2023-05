Medidas contra la sequía: el municipio alavés de Zuia pide que no se llenen las piscinas particulares

Este año en el municipio alavés de Zuia cuentan con menos cantidad de agua. El Ayuntamiento, esta semana, ha decidido aprobar una serie de medidas para combatir la sequía. Temen que este verano pudieran estar en una situación más delicada.

El propio Gobierno vasco se ha referido a la escasez de agua como un "problema relevante". Tanto es así que se ha convocado una Mesa del Agua para el próximo viernes, 19 de mayo.

El Río Bayas, uno de los dos que abastece a esta localidad, baja con menos caudal de lo habitual. Un vecino nos asegura que el año pasado estaba como ahora en el mes de julio.

Las primeras en sufrir la sequía, las huertas. Las verduras, como las lechugas, vienen un poco más secas, nos comenta una joven. Se quedan como pochas, remata.

Para hacer frente a la sequía, el Ayuntamiento ha decidido dejar sus jardines y edificios públicos sin flores, algo que una mujer con la que hablamos en el vídeo de la parte superior se toma con resignación. Asegura que le gusta más el Consistorio con las flores pero que teniendo en cuenta la situación hay que eliminar esos detalles.

Aumento del consumo de agua

Además, el consumo de agua entre los vecinos se ha multiplicado de forma alarmante en el último mes y medio. El Alcalde de Zuia, Unai Gutiérrez, asegura que están teniendo unos consumos que se asemejan mucho a los del mes de julio, cuando el municipio se llena de veraneantes.

Por eso pide que no se rieguen los jardines y que no se llenen las piscinas particulares. Algo que apoya una vecina, "hay que pensar por el bienestar de todos y no por el de uno propio".

El Ayuntamiento ha tomado estas medidas para concienciar en la necesidad de ahorrar agua. Una mujer explica que en su casa solo pone el lavavajillas cuando está completo. Otra aconseja no estar tres horas metido en la ducha. Una joven propone que al fregar se reutilice el agua que queda, con restos de comida, como abono. Otra vecina subraya que también se puede fregar el suelo dos días sin cambiar el agua.

Los vecinos y jardines de Zuia esperan con ganas que llegue una buena ducha del cielo.