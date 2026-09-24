El Vaticano asume la investigación del párroco de Soria denunciado por una menor

La Diócesis de Osma-Soria ha trasladado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe las actuaciones correspondientes a la investigación previa canónica abierta contra un sacerdote de la parroquia de Serón de Nágima (Soria) por unos hechos relacionados con una joven menor de edad.

La investigación eclesiástica se inició después de que la familia de la menor presentara una denuncia ante la Guardia Civil el pasado 17 de agosto. La Diócesis ha confirmado a través de un comunicado que tuvo conocimiento de los hechos y que actuó “desde el primer momento”, adoptando además medidas cautelares que permanecen vigentes. Estas medidas impiden al sacerdote desarrollar cualquier función, actividad o ministerio en la parroquia de Serón de Nagima y le prohíben mantener contacto o comunicación, tanto directa como indirecta, con dicha menor.

El Obispado ha precisado que estas restricciones tienen carácter “estrictamente cautelar y no penal”, y advierte que la prohibición de contacto establecida por la propia Diócesis no debe confundirse con las medidas que eventualmente hayan podido acordar las autoridades judiciales. La institución religiosa ha señalado además que no le corresponde confirmar la situación procesal o penal del sacerdote.

El caso trascendió públicamente después de que Heraldo-Diario de Soria informara de que el párroco de Serón de Nágima había sido denunciado y detenido, encausado por el juzgado de Almazán por un presunto acoso sexual a una menor. Según la información publicada por el periódico y atribuida a fuentes próximas al caso, el sacerdote fue detenido por la Guardia Civil y existiría una orden de alejamiento respecto a la joven.

La información de Heraldo-Diario de Soria detalla que el párroco se fijó en la menor durante una eucaristía y, en un encuentro posterior se dirigió a ella pidiendo que se levantara su camiseta para que le enseñara los pechos. Según esa información, esa misma tarde el sacerdote habría enviado a la menor un gran número de mensajes de Whatsapp de contenido sexual.

La Diócesis ha confirmado que la familia presentó la denuncia ante la Guardia Civil el 17 de agosto pasado, precisando de este modo las informaciones que habían situado inicialmente la presentación de la denuncia entre los días 9 y 11 del mismo mes. El Obispado también ha puesto las actuaciones realizadas en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Soria y ha expresado su disposición a colaborar con las autoridades civiles. Al tiempo, destaca que el cierre de esta fase interna de investigación no implica una declaración de culpabilidad sobre el párroco.

Antecedentes por hechos similares

El sacerdote cuenta con un antecedente judicial relacionado con menores, aunque aquel procedimiento terminó con una sentencia absolutoria. En 2013, cuando ejercía como profesor de religión en el CEIP de la localidad soriana de Medinaceli, fue juzgado por haber realizado tocamientos a dos alumnas y por actuaciones similares con otra estudiante. Por esos hechos la acusación pidió ocho años de prisión, pero la Audiencia de Soria lo absolvió por no quedar acreditado que los hechos denunciados se hubieran realizado con ánimo libidinoso.