Detenido en Palma un abuelo acusado de violar a su nieta en la habitación de un hotel durante un viaje en familia

La Policía Nacional ha detenido en Palma de Mallorca a un hombre acusado de haber violado a su propia nieta durante un viaje a la Península que él mismo había organizado y pagado. El arresto se produjo a finales del mes de agosto, después de que la menor denunciara los hechos tras regresar a la isla.

Según fuentes cercanas a la investigación, el acusado costeó un viaje en el que participaron otros familiares. Como parte de la organización, transfirió miles de euros y asumió el gasto de la estancia en un hotel. Sin embargo, decidió que su nieta compartiera con él la habitación, circunstancia que presuntamente aprovechó para cometer la agresión sexual.

En un comunicado, la Policía Nacional ha confirmado que la menor fue agredida de manera sorpresiva en la habitación del hotel. Aunque el cuerpo policial no ha especificado el parentesco, fuentes consultadas por EFE han confirmado que el detenido es el abuelo de la víctima.

Mensajes y manipulación previa

La investigación apunta a que el hombre ya había mostrado un comportamiento inapropiado con la menor antes del viaje. A través del teléfono móvil, le enviaba mensajes incitándola a mantener una relación más allá de la familiar.

La joven, que mantenía con él una relación de confianza propia de un abuelo y una nieta, pensó en un primer momento que no eran más que comentarios sin importancia y que no tendrían mayores consecuencias. No obstante, durante la estancia en el hotel, el detenido habría consumado la agresión sexual con penetración, según el relato de la víctima.

La denuncia de la víctima

Una vez de vuelta en Mallorca, la adolescente relató lo ocurrido a su madre. Inmediatamente, ambas buscaron ayuda: primero acudieron a los servicios sanitarios para que la menor recibiera atención médica y posteriormente se dirigieron a dependencias de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia.

El caso pasó a manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, especializada en delitos de violencia de género y agresiones sexuales. Tras diversas gestiones, los agentes lograron identificar, localizar y detener al sospechoso en Palma de Mallorca.

El arrestado se enfrenta a un delito de agresión sexual con penetración, uno de los más graves recogidos en el Código Penal español. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles del caso.

Detenido en Tenerife por abusos sexuales a menores de 16 años

Este caso se produce en un momento en el que los delitos sexuales contra menores han experimentado un gran protagonismo en España. Este mismo jueves, Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tenerife a un hombre condenado por cuatro delitos de abusos sexuales a menores de 16 años en 2022.

Asimismo, tenía una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad que se encontraba pendiente de cumplimiento. A pesar de esto el hombre ejercía como socorrista en una piscina municipal de Arona, en el sur de Tenerife, en la que se estarían celebrando cursos de natación y campus de verano dirigidos a niños.

La Policía Nacional asegura que la condena esta pendiente de cumplimiento, aunque por el momento ha quedado inhabilitado para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

Gracias a las gestiones realizadas por los agentes, pudo comprobarse que el investigado había convalidado prácticas en centros educativos y accedido a entornos de especial sensibilidad para la infancia presentando un certificado de antecedentes penales modificado. El detenido presentó documentación en la que justificaba haber realizado prácticas en un centro deportivo, la cual había sido manipulada, ya que nunca llegó a realizarlas.

