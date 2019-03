Los más pequeños celebran las 'baby olimpiadas' en Zaragoza

Se trata de una competición que ya es tradicional en los colegios de Zaragoza. Antes de irse de vacaciones de Semana Santa centenares de niños participan en una miniolimpiada en la que lo importante es divertirse. Todos los 'atletas' son menores de 10 años.

A diferencia de las competiciones deportivas, aquí los jueces sí pueden ayudar a los participantes a terminar la prueba. Padres y niños disfrutan con este evento deportivo anual en el que lo importante es participar y disfrutar con el deporte.

Quieren ser los más rápidos y cuentan con una hinchada muy particular. Cientos de niños de varios colegios de Zaragoza compiten en estas babyolimpiadas. Los obstáculos son la prueba estrella, no hay que saltar pero sí tener cuidado con las cabezas porque las vallas tienen que pasarlas por debajo y no saltando.

En estas olimpiadas no importan los tiempos, sólo divertirse y cogerle gusto al deporte.