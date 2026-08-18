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Más de un millar de evacuados no podrán volver todavía a sus casas por el incendio en Huesca

Los servicios de emergencia advierten que los próximos días serán complicados por la subida de las temperaturas, la baja humedad y las rachas de viento

Imagen del incendio en Riglos, Huesca

a | EFE

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Jaime Álvarez
Publicado:

Los vecinos evacuados por el incendio en Huesca todavía no podrán volver a sus casas. Según los servicios de emergencia, la complejidad será elevada durante los próximos dos días por la evolución del tiempo, con una subida de las temperaturas, una caída de la humedad y nuevas rachas de viento que podrían reactivar algunos focos.

Más de un millar de personas llevan ya nueve días fuera de sus viviendas, pendientes de la evolución de las llamas. Aunque ya se empieza a valorar si algunos vecinos podrían regresar a sus domicilios, los servicios de emergencia descartan que ese retorno pueda producirse antes de mañana.

Impotencia e incertidumbre

La espera aumenta la incertidumbre y la desesperación entre los afectados, que siguen sin saber cuándo podrán volver ni el estado en el que podrían encontrar sus casas.

Algunos vecinos reconocen sentir "impotencia y tristeza" por todo lo perdido y lamentan que el fuego haya llegado tan cerca de sus localidades. También expresan su frustración por una situación que se alarga desde hace días y que continúa condicionada por el calor, el viento y la baja humedad.

La prioridad de los equipos de emergencia sigue siendo garantizar la seguridad antes de permitir cualquier regreso. Todo dependerá de la evolución del incendio durante las próximas horas y de que las condiciones meteorológicas permitan estabilizar los focos más complicados.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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