Mario Samper: "Lo que no puede ocurrir es que alguien se monte en un tren y no llegue a su destino"

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se ha concentrado este miércoles frente al Congreso de los Diputados en memoria de los 46 fallecidos en el accidente de tren en esa localidad cordobesa y solicitando mejoras en la vía para garantizar la seguridad ferroviaria. Mario Samper, presidente de esta asociación, ha atendido a las Noticias de la Mañana de Antena 3 Noticias y ha exigido conocer lo que ocurrió esa noche e implementar medidas para que no vuelva a ocurrir un accidente de ese tipo.

"El objetivo principal es llamar la atención de los políticos para que dejen de hacer caja con esta tragedia humana tan enorme y se pongan las pilas y se pongan en marcha para atender a las víctimas de este accidente. Y que implementen los sistemas necesarios en el ferrocarril para que se pueda viajar de forma segura", ha aclarado Samper.

"Y también que dejen que la investigación siga su curso sin intromisiones y que podamos conocer la verdad", ha añadido el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz.

Preguntado por las palabras de Óscar Puente, quien este martes solicitó explicaciones a la Junta de Andalucía sobre la atención tardía del 112 en el accidente de Adamuz, Mario Samper ha apuntado que sí tienen constatación de los problemas "de comunicación entre el 112 y el 061", exigiendo tanto a ADIF como a la Junta explicaciones sobre lo acontecido el pasado 18 de enero.

"Todo tiene su importancia y relevancia, desde el accidente hasta lo que aconteció después. Hay que tener en cuenta, respecto a las palabras del ministro, que estuvimos cientos de personas atrapados entre hierros, heridos, tirados en el suelo... Muy malheridos, sin ninguna asistencia hasta una hora y cuarto después. Y sí, queremos saber lo qué ocurrió. Hay que despejar todas las dudas y esto no puede volver a ocurrir", ha indicado Mario Samper.

"Somos conocedores, por una denuncia del propio 061, que en ese mismo día no se presta atención y nosotros pagamos las consecuencias. Hay un colapso en el programa informático que produce problemas de comunicación entre el 112 y el 061. Somos conocedores y conscientes de eso. Hemos puesto una demanda en el juzgado relativo a esto y hemos preguntado a la Junta de Andalucía para que nos de los datos de lo que ocurrió esa noche. Estamos a la espera de todo esto. Es un tema que nos preocupa gravemente", ha explicado el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz.

Mario Samper ha reconocido que hoy no van a entrar en el Congreso de los Diputados, pero que sí han enviado un manifiestó a los grupos parlamentarios para que "se respete a las víctimas y se le de al ferrocarril el tratamiento que merece para que viajemos de forma segura".

"Finalmente, no vamos a llegar a entrar. Vamos a manifestarnos aquí en la calle, con otras asociaciones de otros accidentes. Lo que hemos hecho es mandar a la mesa del congreso un documento / manifiestó que también vamos a leer aquí fuera para que lo lean y que todos los grupos aúnen fuerzas y hagan un esfuerzo común para que se respete a las víctimas y se le de al ferrocarril el tratamiento que merece para que viajemos de forma segura. Y que esto no vuelva a ocurrir", ha explicado Mario Samper.

"Nuestra causa es de toda la ciudadanía. No somos solo nosotros, son cientos de miles de viajeros que un futuro van a viajar y lo que no puede ocurrir es que alguien se monte en un tren y no llegue a su destino, como nos pasó a nosotros", ha concluido el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz.

¿Qué dijo Óscar Puente?

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, solicitó este martes a los resposables de las emergencias del 112 de Andalucía que den explicaciones sobre la tardanza en la prestación del servicio de atención a las víctimas en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Puente ha recordado que esta reivindicación suya responde a un escrito de las víctimas del accidente, que denunciaron la semana pasada públicamente que el 112 "funcionó con lápiz y papel", según el ministro.

"Me parece una denuncia gravísima, porque hay una investigación del fallecimiento de personas cuya causa está aún por esclarecer. Hay una parte muy importante, evidentemente, que se debe al accidente, pero hay otra que puede haberse debido a una atención retardada a las víctimas", indicó Puente

"Lo que dicen las víctimas, y es algo que también hay que esclarecer, es si precisamente una negligencia, del modo que sea, en la prestación del servicio 112, pudo conducir a que hubiera personas que fallecieran como consecuencia de esa prestación de atención tardía", señaló el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Llevamos camino de tres meses desde que se produjo el accidente y sabemos muchas cosas que no sé si tienen mucha relevancia para la investigación, el tiempo lo dirá. Hemos estado tremendamente distraídos con eso, pero a mí esto en concreto me parece de una importancia capital, saber qué pasó con los servicios del 112", concluyó Puente.

El Partido Popular exige la dimisión de Puente

El PP, en la la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, va a exigir la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras conocerse el último informe de la Guardia Civil sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), en la que fallecieron 46 personas. En ese informe se confirmó la rotura de la vía, un día antes del trágico accidente que costó la vida a 46 viajeros.

El PP va a pedir explicaciones a Óscar Puente, y el diputado por Valladolid --ciudad donde el ministro fue alcalde-- Eduardo Carazo le preguntará directamente "cuándo piensa asumir su responsabilidad y dimitir".

Además de esa pregunta, el diputado Elías Bendodo preguntará a Puente si cree que ha cumplido sus obligaciones como ministro de Transportes, mientras que la diputada Miriam Guardiola se dirigirá al responsable de Transportes para preguntar si los españoles tienen un servicio ferroviario "a la altura de los impuestos que pagan".

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