Las víctimas de Adamuz piden una investigación por la "falta grave de coordinación y emergencia" tras el accidente

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha presentado un escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que critica "los gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112" tras la tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero y que causó 46 víctimas mortales. Por ello, reclaman "una exhaustiva investigación de lo sucedido" y que "se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto".

En el documento, presentado a través de su abogado Antonio Benítez Ostos, y al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, se recoge que, además de al presidente de la junta, se han enviado los escritos "prácticamente idénticos" ante la Comisión de Investigación de Accidentes ferroviarios y al Defensor, del Pueblo Andaluz.

La asociación denuncia como "gravísimos acontecimientos" los hechos relacionados con la coordinación y gestión de la asistencia sanitaria proporcionada a través de los servicios de emergencias 112 y 061 en los momentos posteriores al accidente. Según el colectivo, la respuesta institucional ante una tragedia de tal magnitud requiere un análisis exhaustivo que permita esclarecer posibles fallos en la cadena de actuación y en la toma de decisiones durante la emergencia.

Han trasladado además su malestar por lo que consideran una falta de respuestas claras por parte de las administraciones implicadas, y subraya la necesidad de que las familias de las víctimas reciban información completa sobre lo ocurrido en las horas críticas posteriores al descarrilamiento. En el escrito subrayan que "es posible que esta gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios haya podido provocar presuntamente más víctimas, más heridos y de mayor gravedad" ya que, "si los anteriores protocolos no hubiesen fallado, la magnitud de las consecuencias del siniestro hubiesen sido menores".

Los representantes de las víctimas sostienen que las circunstancias que rodearon la intervención de los servicios sanitarios deben ser objeto de una investigación profunda, independiente y transparente. En este sentido, reclaman que se analice con detalle el funcionamiento de los protocolos activados, la coordinación entre los distintos dispositivos de emergencia y la rapidez de respuesta ante un incidente de estas características.

Con esta iniciativa, las víctimas del descarrilamiento de Adamuz buscan mantener la presión institucional para que se asuman responsabilidades si se detectaron errores en la gestión de la emergencia, al tiempo que reclaman garantías de no repetición y una mejora sustancial en la coordinación de los servicios sanitarios de urgencias en Andalucía.

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