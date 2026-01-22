Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Accidente Adamuz

¿Dónde estaban las víctimas mortales del accidente de tren de Adamuz? Así buscan a las dos personas que siguen desaparecidas

Los equipos de emergencia continúan trabajando sin descanso en la zona cero del accidente ferroviario, centrando ahora la búsqueda de víctimas en el tren Alvia, el más afectado por el impacto.

Desaparecidos

Continúa la búsqueda de dos desaparecidos | Antena 3 Noticias

Beatriz García
Publicado:

Los trabajos de búsqueda y rescate continúan en la conocida como zona cero del accidente ferroviario de Adamuz, donde los equipos de emergencia concentran ahora sus esfuerzos principalmente en el tren Alvia, el más afectado por el siniestro. Los dos primeros vagones quedaron totalmente destrozados tras caer por un terraplén de cuatro metros, lo que ha complicado enormemente las labores de inspección y rescate.

Los dos primeros coches ya han sido revisados por los equipos especializados, que han tenido que emplear maquinaria muy pesada para poder acceder a su interior. Ha sido precisamente en el coche número dos donde el miércoles se localizó un nuevo cuerpo, lo que eleva la cifra total de víctimas mortales a 43.

¿Dónde se encontraban las víctimas mortales del accidente?

La mayoría de los fallecidos viajaban en el Alvia: en total, 28 personas han perdido la vida dentro de este tren, entre ellas el maquinista. Además, otras seis víctimas han sido halladas en las vías tras salir despedidas del convoy. En el tren Iryo se han recuperado seis cuerpos más, y otros tres han aparecido entre ambos trenes, lo que da cuenta de la violencia del impacto.

Los primeros momentos tras el accidente fueron caóticos. Los servicios de emergencia relatan escenas de gran dramatismo al llegar al lugar: "personas heridas, se oían gritos, se oían móviles y niños buscando desesperadamente a sus padres", cuenta la médico de emergencias, Marta de Dios.

En estos momentos, las tareas que se llevan a cabo son extremadamente precisas, casi quirúrgicas. Los equipos trabajan troceando "parte de los vagones para ir sacando poco a poco los restos de los vagones y, además, con el cuidado necesario", explica Luis Ortega, general de la Guardia Civil, ya que todavía se busca a dos personas que permanecen desaparecidas.

Según los datos oficiales, existen 45 denuncias activas por desaparición, lo que mantiene en vilo a decenas de familias que aún no han recibido noticias sobre el paradero de sus seres queridos. La herida de la tragedia sigue abierta y las labores de búsqueda continúan sin descanso, con la esperanza de poder dar respuesta cuanto antes a los familiares de las víctimas.

