Efemérides de hoy 31 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 31 de mayo?

El 31 de mayo de 2003, Air France pone fin a una de las aventuras tecnológicas más audaces de la aviación comercial al completar el último vuelo de su flota de aviones supersónicos Concorde entre Nueva York y París. Con ese trayecto transatlántico se cerraron 27 años de operaciones marcadas por la velocidad extrema, el lujo y una imagen de modernidad que convirtió al Concorde en un icono reconocible en todo el mundo.

La retirada del Concorde reflejó el choque entre la ambición tecnológica y la realidad económica del transporte aéreo, en un contexto de costes elevados y cambios profundos en el sector además de los efectos del accidente sufrido por un Concorde en el año 2000. Todavía pasarían unos meses hasta el último vuelo comercial de un Concorde, de British Airways, el 24 de octubre de 2003. Aunque su vida comercial fue limitada, el legado del avión supersónico perduró como ejemplo de una época en la que el cielo fue escenario de grandes promesas de innovación. No solo se cerró una etapa de su historia, sino también el capítulo más veloz y emblemático de la aviación civil moderna.

Un 31 de mayo, pero de1793, comienza en Francia el periodo del Terror durante la Revolución Francesa cuando la Convención Nacional declara fuera de la ley a los girondinos, la facción moderada que hasta entonces había tenido un papel central en el proceso revolucionario. La medida, adoptada en un contexto de guerra contra las potencias europeas, sublevaciones internas y fuerte presión popular en París marcó el inicio de una etapa en la que el poder se concentró en órganos de excepción y la represión se convirtió en instrumento de gobierno. Desde ese momento, la defensa de la República pasó a justificar la persecución sistemática de opositores reales o supuestos, inaugurando uno de los episodios más controvertidos y sangrientos de la historia política francesa.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 31 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 31 de mayo?

1891.- Comienza, cerca de Vladivostok, la construcción del ferrocarril Transiberiano, acto que contó con la participación del futuro zar Nicolás II.

1895.- Se constituye la Asociación de la Prensa de Madrid, decana de las españolas.

1902.- El Tratado de Vereeniging pone fin a la Segunda Guerra de los Bóers, conflicto bélico que enfrentó a los británicos con los colonos de origen holandés.

1906.- Boda en Madrid del rey Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. Tras la ceremonia, el anarquista Mateo Morral arrojó una bomba al paso de la comitiva real por la calle Mayor, que no alcanzó a los reyes, pero causó la muerte a 23 personas.

1921.- Comienza la matanza racial de Tulsa, Oklahoma, una de las peores masacres contra la comunidad negra en Estados Unidos.

1935.- Un terremoto destruye la ciudad paquistaní de Quetta y provoca la muerte de más de 56.000 personas.

1961.- La Unión Sudafricana se proclama República de Sudáfrica y abandona la Commonwealth.

1970.- Mueren 75.000 personas a causa de un terremoto en el departamento andino de Ancash, Perú, de 7,9 grados en la escala de Richter.

1983.- Se constituyen las primeras Cortes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

1991.- Se firman en Portugal los ‘Acuerdos de Estoril’ para poner fin a 16 años de guerra civil en Angola, que después no se cumplieron.

2021.- China relaja su controvertida política de natalidad y permite que las parejas puedan tener 3 hijos tras descender la natalidad por cuarto año consecutivo.

¿Quién nació el 31 de mayo?

1910.- Luis Rosales, poeta español.

1930.- Clint Eastwood, actor y director de cine estadounidense.

1930.- Juan Genovés, pintor español.

1940.- Alfonso Guerra, político español.

1948.- Svetlana (Alexándrovna) Alexiévich, periodista y escritora bielorrusa.

1963.- Laudelino Cubino, ciclista español.

1965.- Brooke Shields, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 31 de mayo?

1594.- Jacobo Robusti, ‘Tintoretto’, pintor veneciano.

1809.- Joseph Haydn, compositor austriaco.

1983.- Jack Dempsey, boxeador estadounidense.

2004.- Celso Barreiros, ingeniero y empresario español.

2006.- Miguel Ortiz Berrocal, escultor español.

2010.- Brian Duffy, fotógrafo británico.

2016.- Mohamad Abdelaziz, histórico presidente saharaui.

¿Qué se celebra el 31 de mayo?

Hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial sin Tabaco.

Horóscopo del 31 de mayo

Los nacidos el 31 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 31 de mayo

Hoy, 31 de mayo, se celebra la Visitación de la Virgen María, Madre del Amor Hermoso y santa Petronila.