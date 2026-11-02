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Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz: "Debe pararse la Red Nacional de Ferrocarriles"

El accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda, Toledo, deja al menos 69 muertos.

Mario Samper

Entrevista Mario Samper | Antena 3 Noticias

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Tan solo 20 días antes del accidente ferroviario en Urda, Toledo, en el que un AVE chocó contra un Iryo dejando al menos 69 muertos, el presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, Mario Samper, hizo una clara advertencia en el Congreso. "Lo que provocó nuestra tragedia sigue estando ahí, el tren hoy en inseguro, es peligroso, pedimos a la ciudadanía que no se monte", señaló. Desgraciadamente, no se equivocó, ante lo que lamenta "enormemente llevar la razón".

Samper nos cuenta en las Noticias de la Mañana que, a pesar de haber realizado dicha advertencia a los españoles pocos díasn antes de la tragedia, "no esperábamos que fuera tan pronto". Detalla sentirse "fatal", y que "el haber acertado en esto nos parece tremendo".

Tras los hechos, se muestra tajante: "debe de pararse la red nacional de ferrocarriles, seguimos confirmando que no se ha hecho nada desde el 18 de enero", que ocurrió el fatídico accidente de Adamuz. Samper explica que "la infraestrucctura sigue deteriorándose más de lo que ya está", por lo que "hay que pararlo y replantearse todo".

Las acusaciones a Puente

Ante el señalamiento al ministro Óscar Puente, Mario Samper considera que no se trata "solo del ministro", sino que "es toda una estructura humana", la cual "hay que cambiar y poner un equipo que sea responsable, humano y capaz".

Identificado 66 de los 69 fallecidos

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a 66 de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario, según los datos facilitados este domingo por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).

El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas, según ha informado el CID mediante un comunicado, que detalla que 54 de las 66 víctimas mortales son de nacionalidad española; 4 de nacionalidad estadounidense; 1 argentina; 1 canadiense; 1 checa; 1 francesa; 1 japonesa; 1 mexicana; 1 portuguesa y 1 tunecina.

Se espera que en las próximas horas se puedan identificar al resto de personas fallecidas, 3, que serían de nacionalidad extranjera, cuando sus familias, que están localizadas, lleguen a España para realizar de manera personal los trámites de identificación.

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