Malestar en Sevilla por las imágenes de dos policías jactándose de la recaudación de sus multas

La imagen de dos policías jactándose de las multas impuestas durante la Feria hispalense ha encendido los ánimos entre los sevillanos. La instantánea fue colgada por los propios agentes en las redes sociales y no ha sentado bien a nadie. En la instantánea podemos ver a los dos policías locales sujetando un fajo de multas con una amplia sonrisa mientras hacen el símbolo de la victoria.



El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido Álvarez, ha mostrado su repulsa ante esta acción en su cuenta de Twitter: "La foto de los policías mostrando las multas junto al símbolo de la victoria es una falta de respeto a los sevillanos y a su uniforme", aseguraba Zoido.



Desde el sindicato de la Policía aseguran que la intención de la fotografía no era burlarse sino mostrar la satisfación por el trabajo bien hecho. SIn embargo, entre los ciudadanos esa intención no queda tan clara. A muchos les parece una barbaridad que los policías se jacten de "salir a recaudar".

El Ayuntamientot de Sevilla ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.