La UME desaloja el monasterio de San Juan de la Peña por el incendio de Huesca

Cuadros, esculturas y huesos han tenido que ser retirados del monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca, ante el avance del incendio de las Peñas de Riglos. La Unidad Militar de Emergencias ha participado en el desalojo de estos bienes para proteger el patrimonio del conjunto histórico, considerado uno de los espacios más importantes de Aragón.

El incendio, iniciado el pasado lunes 10 de agosto, ha llegado a cercar el monasterio viejo, aunque en principio no habría dañado su estructura. Las llamas también se han aproximado al monasterio nuevo, según ha informado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras una nueva reunión del CECOPI.

Personal de la UME y agentes de Protección de la Naturaleza han sacado varios bienes culturales del monasterio viejo para evitar que fueran alcanzados por el fuego, una operación en la que se vieron forzados a derribar una puerta para acceder al interior. Además, la UME e Infoar han creado un fuego técnico en la pradera del monasterio nuevo para impedir que las llamas llegasen a los edificios, una maniobra que, según el Gobierno aragonés, ha funcionado.

El operativo se ha activado para proteger parte de la riqueza del monasterio, considerado uno de los enclaves históricos más importantes de Aragón. Los efectivos han retirado piezas del interior del edificio para ponerlas a salvo mientras el fuego continúa avanzando por la zona.

Peñas de los Ríos

El incendio de las Peñas de Riglos ya ha calcinado unas 10.000 hectáreas y sigue obligando a mantener desplegados numerosos medios de extinción. La prioridad de los equipos es frenar el avance de las llamas y proteger tanto a la población como los bienes patrimoniales amenazados por el fuego.

La situación de los incendios preocupa también en otros puntos del país. En Huelva, el fuego de Niebla continúa fuera de control, aunque su avance se ha ralentizado en las últimas horas. Además, los servicios de emergencia siguen pendientes de un nuevo incendio declarado en la provincia de León.

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