Diez hombres acusados de violar a un niño de 5 años por "sumisión química" con el permiso de su padre

La Fiscalía de Lille, Francia, ha comunicado la imputación de diez hombres de entre 29 y 50 años por la presunta violación por sumisión química a un niño de 5 años. Entre los imputados se encuentra el padre del menor, quien no solo habría consentido los abusos, sino que habría entregado a su hijo al resto de adultos.

"Violación con actos de tortura o barbarie"

Los acusados se enfrentan a penas que podrían llegar a la cadena perpetua por delitos de "violación con actos de tortura o barbarie", según ha informado la Fiscalía.

Los hechos tuvieron lugar en Lille hace un año, pero ahora han sido revelados por la Fiscalía. El padre del menor se enfrenta a una acusación de agresión sexual agravada, complicidad en violación e incesto, según el comunicado emitido por la Fiscalía este martes.

Uno de los detenidos se suicidó en prisión

Uno de los principales detenidos por la presunta violación se quitó la vida en junio de 2025, mientras se encontraba en prisión provisional.

Aunque la Fiscalía de Lille no especifica si las violaciones fueron grabadas, el medio local 'Dernières Nouvelles d’Alsace' afirma que uno de los imputados es un hombre que recibió en su teléfono un vídeo de lo sucedido y decidió no denunciarlo a la Policía.

El niño, que actualmente se encuentra bajo la custodia de su madre, está recibiendo atención especializada tras lo ocurrido. Sus padres se habían separado antes de las presuntas violaciones que sufrió el año pasado al sur de Francia.