El mal tiempo amenaza de nuevo las procesiones de Semana Santa

La semana comenzará con cielos cubiertos, lluvias generalizadas y descenso de temperaturas en todo el país. En Barcelona por ejemplo. El sol que lucía este domingo desaparecerá y parece que allí se lo toman con resignación

"No voy a salir ni nada así que no me importa que haga mal tiempo", explica un transeúnte. "Hace un poquito de calor así que, un poquito de frío no va mal", añade otro.

"Tenemos por delante unos días bastante inestables, así que esperamos lluvias muy repartidas que van a afectar a muchos puntos del país. Estos primeros días de la semana se centrarán sobretodo en el oeste y en el sur y después se van a ir desplazando hacia el este pero sobretodo las lluvias más intensas, acompañadas de tormentas las tendremos en zonas del interior, en zonas de montaña", explica nuestra compañera de 'El Tiempo' Laura Ferrer.

Es el caso de Castilla y León. En Valladolid, ya veían los primeros chubascos el domingo por la tarde. Quienes se desplacen al Levante se encontrarán también con cielos encapotados. La lluvia pone en peligro la salida de las procesiones del jueves y el viernes santo. Las precipitaciones continúarán durante los días festivos.