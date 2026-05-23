De Lamine Yamal a Bad Gyal: las estrellas que acompañaron a Bad Bunny en su inicio de gira

El idilio de Bad Bunny con el público español ha sumado un nuevo e histórico capítulo. El artista puertorriqueño ha elegido el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona para dar el pistoletazo de salida a su esperada gira europea, logrando un lleno absoluto y reuniendo a 60.000 seguidores.

Desde los primeros compases de la noche, el recinto se transformó en una enorme pista de baile donde los ritmos urbanos se fusionaron con la tradición caribeña. El repertorio ofreció un viaje musical completo que fue mucho más allá del reguetón y el trap, abrazando géneros clásicos como la salsa, el merengue y los boleros.

Al acceder al estadio, cada asistente recibió un dispositivo que simulaba una cámara con flash en homenaje a su tema 'Debí tirar más fotos', coordinando los destellos de todo el recinto al unísono.

Además, el artista quiso tener un emotivo detalle con el público local al integrar visuales específicos de la ciudad condal y hablar el catalán a través del Sapo Concho, un icono muy significativo de su último disco.

Lamine Yamal y Bad Gyal en 'La Casita'

Entre sus escenarios, vimos 'La Casita', un espacio que emula las viviendas tradicionales de los barrios de Puerto Rico y que se convirtió en el epicentro de las sorpresas de la noche. Por allí pasó la artista catalana Bad Gyal, desatando la euforia como invitada especial de la cita en su tejado. Bailando 'Yo perreo sola' y cantando una de sus canciones más conocidas, 'Da Me'.

Ubicación por donde también pasaron más rostros conocidos de la cultura y el deporte, destacando una amplia representación de la plantilla del FC Barcelona. Figuras como Lamine Yamal y el presentador Marc Giró se animaron a bailar en el jardín de la casa puertorriqueña, arropados por más futbolistas de renombre como Pau Cubarsí, Eric Garcia, Dani Olmo, Joan Garcia, Ferran Torres, Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny, que no quisieron perderse el debut.

Próxima parada: diez citas históricas en Madrid

Tras más de dos horas y media de energía ininterrumpida, el concierto llegó a su clímax definitivo cuando Bad Bunny reservó para el cierre su gran éxito de trap 'DtMF', corte que da nombre a su último trabajo discográfico y que sirvió como una enérgica despedida. Esta exitosa noche en Barcelona es solo el punto de partida de un extenso recorrido por la geografía nacional, que contempla otras once fechas en España.

La siguiente gran parada de la fiesta boricua tendrá lugar en Madrid, donde se instalará de forma prolongada para ofrecer diez conciertos consecutivos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, consolidando su estilo caribeño como uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.