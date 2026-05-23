Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

BAD BUNNY

De Lamine Yamal a Bad Gyal: las estrellas que acompañaron a Bad Bunny en su inicio de gira

El artista puertorriqueño arranca su tour en el Estadi Olímpic con un espectáculo de más de dos horas y media repleto de sorpresas, con guiños a la cultura catalana.

De Lamine Yamal a Bad Gyal: las estrellas que acompañaron a Bad Bunny en su inicio de gira

De Lamine Yamal a Bad Gyal: las estrellas que acompañaron a Bad Bunny en su inicio de gira

Publicidad

Marina Aguilar
Publicado:

El idilio de Bad Bunny con el público español ha sumado un nuevo e histórico capítulo. El artista puertorriqueño ha elegido el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona para dar el pistoletazo de salida a su esperada gira europea, logrando un lleno absoluto y reuniendo a 60.000 seguidores.

Desde los primeros compases de la noche, el recinto se transformó en una enorme pista de baile donde los ritmos urbanos se fusionaron con la tradición caribeña. El repertorio ofreció un viaje musical completo que fue mucho más allá del reguetón y el trap, abrazando géneros clásicos como la salsa, el merengue y los boleros.

Al acceder al estadio, cada asistente recibió un dispositivo que simulaba una cámara con flash en homenaje a su tema 'Debí tirar más fotos', coordinando los destellos de todo el recinto al unísono.

Además, el artista quiso tener un emotivo detalle con el público local al integrar visuales específicos de la ciudad condal y hablar el catalán a través del Sapo Concho, un icono muy significativo de su último disco.

Lamine Yamal y Bad Gyal en 'La Casita'

Entre sus escenarios, vimos 'La Casita', un espacio que emula las viviendas tradicionales de los barrios de Puerto Rico y que se convirtió en el epicentro de las sorpresas de la noche. Por allí pasó la artista catalana Bad Gyal, desatando la euforia como invitada especial de la cita en su tejado. Bailando 'Yo perreo sola' y cantando una de sus canciones más conocidas, 'Da Me'.

Ubicación por donde también pasaron más rostros conocidos de la cultura y el deporte, destacando una amplia representación de la plantilla del FC Barcelona. Figuras como Lamine Yamal y el presentador Marc Giró se animaron a bailar en el jardín de la casa puertorriqueña, arropados por más futbolistas de renombre como Pau Cubarsí, Eric Garcia, Dani Olmo, Joan Garcia, Ferran Torres, Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny, que no quisieron perderse el debut.

Próxima parada: diez citas históricas en Madrid

Tras más de dos horas y media de energía ininterrumpida, el concierto llegó a su clímax definitivo cuando Bad Bunny reservó para el cierre su gran éxito de trap 'DtMF', corte que da nombre a su último trabajo discográfico y que sirvió como una enérgica despedida. Esta exitosa noche en Barcelona es solo el punto de partida de un extenso recorrido por la geografía nacional, que contempla otras once fechas en España.

La siguiente gran parada de la fiesta boricua tendrá lugar en Madrid, donde se instalará de forma prolongada para ofrecer diez conciertos consecutivos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, consolidando su estilo caribeño como uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Eurovisión pierde fuerza en España tras la retirada de RTVE: cae el interés y crece la polémica

Eurovisión hace crecer las tensiones tras la censura de las protestas palestinas durante la actuación de Israel

Publicidad

Cultura

De Lamine Yamal a Bad Gyal: las estrellas que acompañaron a Bad Bunny en su inicio de gira

De Lamine Yamal a Bad Gyal: las estrellas que acompañaron a Bad Bunny en su inicio de gira

Parte del equipo de la película durante la alfombra roja de la película ‘La bola Negra’, a 21 de mayo de 2026, en Cannes (Francia). El Festival de Cannes acoge el estreno mundial de ‘La Bola Negra’, película dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo. Inspirado en un texto inacabado de Federico García Lorca, el drama narra las vidas interconectadas de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017) ligadas por el deseo y la memoria. 21 MAYO 2026;CANNES;ALFOMBRA ROJA;P...

Los Javis triunfan en Cannes con 'La bola negra' y ganan el premio a mejor dirección

xx

Atresmedia revive el fenómeno de Sira: Adriana Ugarte regresa 14 años después del éxito televisivo

Bad Bunny abre este viernes en Barcelona su gira europea en la que ofrecerá 12 conciertos en España
Música

Bad Bunny ya está en España y promete sorpresas en sus 12 conciertos

Encuentran un busto en Alicante.
Hallazgo

Hallan bajo la arena de una playa de Alicante un busto que podría tener 2.000 años de antigüedad

Entrevista a Boticaria García
Libros

Boticaria García y los mejores consejos de salud femenina en su nuevo libro: "El deporte es la clave de una buena salud"

Boticaria García, doctora en farmacia y nutricionista y Javier Butragueño, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se han unido para hablar con rigor y humor sobre una de las etapas que más cambios genera en las mujeres.

Dana, de Bulgaria, campeona de Eurovisión
Eurovisión 2026

Bulgaria gana Eurovisión por primera vez en su historia tras imponerse a Israel, de nuevo aupado por el polémico televoto

Dara, de 27 años, consigue la victoria con más diferencia en la historia del Festival con el pegadizo tema 'Bangaranga'.

12 May 2026, France, Cannes: (L-R) South Korean director and president of the Cannes jury, Park Chan-wook, American actress and jury member Demi Moore, and Chinese director and jury member Chloe Zhao, pose on the red carpet during the opening ceremony of the 79th Cannes Film Festival in Cannes. Photo: Lounis Tiar/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Lounis Tiar/SOPA Images via ZUMA / DPA 12/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

La alfombra roja de Cannes 2026 se convierte en la gran pasarela del cine mundial

Roca Rey confirma su presencia en la corrida del próximo 16 de mayo en Talavera

Roca Rey reaparece en Jerez tras su grave cogida: "Sigue con dolor, pero muy ilusionado"

Eurovisión hace crecer las tensiones tras la censura de las protestas palestinas durante la actuación de Israel

Eurovisión pierde fuerza en España tras la retirada de RTVE: cae el interés y crece la polémica

Publicidad