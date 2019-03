Madre de Ruth y José: "Mientras me quede un aliento de vida, no voy a cruzarme de brazos"

Durante su intervención tras la concentración que cada jueves se celebra en la Plaza de las Monjas de la capital onubense y que esta tarde ha tenido un sentido especial al cumplirse cinco meses desde la desaparición de los menores, Ruth Ortiz ha agradecido la labor de todos los profesionales que trabajan para buscar a sus hijos. "Ellos no se van a cansar, pero yo tampoco", según ha enfatizado.

"Nadie ni nada puede hacer callar o parar a una madre que busca a sus hijos; mientras me quede un aliento de vida no voy a cruzarme de brazos", ha asegurado la madre, que ha sido interrumpida por los asistentes con un emotivo aplauso. También ha tenido palabras de agradecimiento para "todos los que ayudáis en la medida de vuestras posibilidades" en la búsqueda de Ruth y José.

De otro lado, "a los que de verdad pueden ayudar y no lo hacen sólo les deseo que nunca encuentren la paz, que no puedan dormir, que las risas y las voces de mis hijos los despierten por las noches y siempre le recuerden: pudiste hacer mucho por nosotros y no lo hiciste. Que Dios, si puede, les perdone", ha proseguido.

Ruth Ortiz ha tenido una mención especial para Javier Couceiro, que ha compuesto una canción dedicada a los menores y que se ha escuchado en la céntrica plaza tras sus palabras.

Con velas blancas y pancartas donde podía leerse 'Aquel que miente oculta la verdad. Vosotros también fuisteis niños ahora sois padres por favor contad la verdad' o 'Bretón escucha a tus hijos. Tú sabes donde estamos. Queremos volver a casa. ¡Habla ya!', los más de 500 asistentes han pedido el regreso de los menores a casa y tras unos 25 minutos de concentración silenciosa han concluido el acto con un sentido aplauso.

Se trata de un nuevo jueves que acude la madre a esta concentración auspiciada por sus compañeras de trabajo, un encuentro al que se suman muchos ciudadanos y que además ha contado con la portavoz de la familia materna, Esther Chaves, y el hermano de Ruth, entre otros allegados.

Los compañeros de trabajo en la Delegación de Salud de Ruth Ortiz comenzaron con la realización de estas concentraciones en la propia Delegación, pero finalmente decidieron darle un carácter público y realizan una cada jueves.